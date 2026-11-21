Preso a calci e pugni fino alla morte al pub, morto il gestore: fermato un dipendente Il 66enne era stato trovato senza vita venerdì nel cortile del locale di via Giachino. Il fermo, eseguito nella notte, è per omicidio pluriaggravato

Un dipendente del Manhattan Pub di 43 anni è stato fermato per l’omicidio di Francesco Zangari, il gestore 66enne del locale di via Giachino, a Torino. L’accusa è di omicidio pluriaggravato. Zangari, per tutti Franco, era stato trovato senza vita venerdì 20 novembre nel cortile sul retro del pub, nel quartiere Borgo Vittoria, e secondo gli investigatori sarebbe stato aggredito al termine di una lite.

Il corpo nel cortile e la lite con il dipendente

L’allarme è scattato intorno alle 10 di venerdì, quando una chiamata al 112 ha segnalato un uomo privo di vita nel cortile condominiale sul retro della birreria. Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la Polizia scientifica, oltre alle volanti. Il medico legale ha riscontrato diversi traumi e ha accertato la natura violenta del decesso.

La ricostruzione degli investigatori parte da qualche ora prima del ritrovamento. Zangari era rimasto nel locale insieme al dipendente e tra i due sarebbe nata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione. Lo scontro si sarebbe poi spostato nel piazzale sul retro, dove il titolare, caduto a terra, sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni.

Chi era Franco Zangari, storico gestore del Manhattan Pub

Francesco Zangari aveva 66 anni e gestiva da decenni il Manhattan Pub, nella zona nord di Torino. Era un locale particolarmente conosciuto e frequentato perché dava spazio alle band emergenti, tanto da diventare negli anni un punto di riferimento della scena musicale underground cittadina.

Nello stesso quartiere, a fine settembre, in un appartamento di via Gulli era stato trovato il corpo di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi. Ma questa è un’altra inchiesta.

L’accusa di omicidio pluriaggravato e la convalida del fermo davanti al gip

Il pubblico ministero della Procura di Torino ha disposto il fermo nei confronti del principale sospettato. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo poco lontano dal pub e lo hanno accompagnato in Questura, poi è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno.

I prossimi passi sono quelli indicati dalla legge: entro 48 ore dal fermo il pubblico ministero deve chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari, che fissa l’udienza nelle 48 ore successive. All’udienza il gip dovrà decidere se convalidare il fermo e se disporre la custodia cautelare in carcere.