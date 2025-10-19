Preso a sassate il pullman dei tifosi del Pistoia basket dopo una partita in trasferta, morto l'autista

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dramma a Terni dopo la gara del PalaSojourner di Serie A2 di basket tra la RSR Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia. Il pullman dei tifosi della squadra toscana è stato assalito con una sassaiola da un gruppo di supporter reatini. Sassi, oggetti contundenti e un mattone hanno sfondato il parabrezza colpendo e uccidendo il secondo autista.

Contro il pullman sassi e un mattone

L’incidente è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti). Era da poco terminata la gara di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia.

Alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il pullman che stava lasciando la città dopo si era disputato l’incontro di Serie A2 di basket.

L’autista del pullman dei tifosi di Pistoia è morto sul colpo dopo essere stato colpito da un mattone, durante un vero e proprio assalto al mezzo avvenuto con lanci di pietre e altri oggetti.

L’autista morto sul colpo

Inutili purtroppo i tentativi, durati più di un’ora, da parte dei sanitari del 118, di rianimare il secondo autista del pullman, deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

L’uomo essendo il secondo autista si trovata sul lato passeggero e sarebbe stato colpito da un mattone.

Secondo una ricostruzione, dopo che la polizia ha finito di scortare i tifosi toscani, quelli del Rieti avrebbero seguito il pullman per alcuni chilometri sulla statale 79 verso Terni. Nei pressi di uno svincolo, a Contigliano, è partita la sassaiola con lanci sulla parte frontale del mezzo. Il pullman aveva già coperto appena 10 minuti di strada lasciata Rieti.

Il racconto di chi era sul pullman

“Abbiamo sentito un forte boato“, ha raccontato uno dei tifosi che si trovava sul pullman come riporta Repubblica.

L’uomo alla guida è stato in grado di fermare il mezzo nonostante uno dei sassi abbia colpito il vetro e frantumato il parabrezza proprio di fronte a lui”, ha aggiunto.

Il messaggio del club

Il club toscano ha commentato la tragedia con un comunicato ufficiale. “Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti.

Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari”, si legge nella nota.