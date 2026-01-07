Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, fermato Marin Jelenic: l'avrebbe colpito alle spalle

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si è conclusa dopo oltre 24 ore la caccia all’uomo di Marin Jelenic, il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a coltellate lunedì 5 gennaio a Bologna. Il presunto killer è stato bloccato dalla polizia a Desenzano del Garda nel Bresciano, nei pressi della stazione ferroviaria. Jelenic è il solo sospettato dell’omicidio del capotreno: avrebbe aggredito il 34enne alle spalle, ma ci sono ancora molti punti oscuri a partire dal movente.

Fermato a Desenzano del Garda il killer del capotreno

È stato fermato nella serata di ieri, martedì 6 gennaio, l’uomo ricercato per l’omicidio del capotreno a Bologna.

Marin Jelenic, il 36 croato ritenuto il presunto killer di Alessandro Ambrosio, è stato bloccato dalla polizia attorno alle 21 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Lo riporta Adnkronos.

ANSA Marin Jelenic ripreso dalle telecamere

Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi della stazione ferroviaria: senza documenti, è stato identificato con la comparazione delle impronte digitali.

Secondo quanto ricostruito, era da poco arrivato a Desenzano, con un autobus proveniente da Milano.

La fuga di Marin Jelenic

Marin Jelenic è un senza fissa dimora che vive da anni muovendosi tra le stazioni ferroviarie del Nord Italia: ha diversi precedenti per piccoli reati, aggressioni e comportamenti molesti.

Come riporta Repubblica, lunedì notte era scappato per un soffio alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, dopo l’omicidio il 36enne era salito su un regionale diretto a Milano.

Segnalato dal personale del treno come ubriaco e molesto, era stato fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza) per un controllo da parte dei carabinieri, attorno alle 20.

L’uomo era stato identificato e poi lasciato andare, perché non era ancora stato segnalato come ricercato per l’omicidio di Bologna, avvenuto attorno alle 18.30.

Jelenic ha quindi preso un altro treno e ha raggiunto Milano, dove è stato avvistato l’ultima volta.

Avrebbe trascorso la notte in un dormitorio per senzatetto, poi avrebbe preso un autobus fino ad arrivare a Desenzano.

L’omicidio di Alessandro Ambrosio a Bologna

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso con una coltellata all’addome nella serata del 5 gennaio nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna.

L’omicidio è avvenuto nel parcheggio di un’area riservata ai dipendenti Trenitalia, non accessibile al pubblico.

Sul delitto restano ancora diversi punti oscuri nella ricostruzione fatta dagli inquirenti, a partire da dinamica e movente: Michele Martorelli, pm della Procura di Bologna, contesta l’omicidio “per motivi abietti“.

ANSA riferisce che Ambrosio sarebbe stato colpito alle spalle, come dichiarato anche dal padre in alcune interviste: si ipotizza dunque un’azione improvvisa, con la vittima impossibilitata a difendersi.

Secondo quanto emerso, il 34enne era nel suo giorno di riposo ed era andato in stazione per incontrare un amico: stava raggiungendo l’auto quando è stato aggredito.

Stando alle immagini delle telecamere, Jelenic lo avrebbe seguito a lungo, per motivi ancora ignoti: non è chiaro se volesse rapinarlo – ma non ha preso poi portafogli e telefono – oppure se lo avesse preso di mira per qualche altra ragione, magari uno screzio precedente tra i due.

L’atteggiamento “sospetto”

Paolo Sartori, questore di Brescia, ripreso da ANSA ha aggiunto che Jelenic ha attirato l’attenzione della pattuglia per il suo “atteggiamento”.

“Appena gli agenti si sono resi conto di aver fermato il ricercato si è attivato tutto l’apparato investigativo, e gli investigatori delle Squadre Mobile di Brescia, Bologna e Milano lo hanno poi condotto qui in Questura per procedere all’arresto e per il prosieguo delle attività di indagini, ancora ininterrottamente in corso dalla scorsa serata”, ha aggiunto il dirigente.

Sciopero dei treni in Emilia- Romagna

In seguito all’omicidio del capotreno, i sindacati hanno proclamato uno sciopero del personale ferroviario in Emilia-Romagna per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio.

Lo sciopero è di otto ore, dalle 9 alle 17, e riguarda il personale di Trenitalia, Trenord, FS Security Italo.