Preso scafista ospite in un centro accoglienza a L'Aquila: guidava il barcone dalla Libia e ricattava migranti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Polizia di Stato di L’Aquila ha fermato un cittadino egiziano di 27 anni con l’accusa di essere uno scafista. L’uomo, ospite di un centro di accoglienza straordinaria come richiedente protezione, aveva condotto una traversata dalla Libia verso le coste italiane con almeno 22 migranti a bordo. Gli investigatori sono risaliti a lui grazie alle testimonianze dei superstiti e ai video del viaggio e delle violenze subite.

Le indagini della Squadra Mobile e la traversata dalla Libia

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, il fermo è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile su disposizione della Procura della Repubblica.

Le verifiche sono nate dalla stretta collaborazione tra i poliziotti e la struttura di accoglienza del territorio aquilano. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il viaggio avvenuto a maggio del 2025 su un piccolo natante.

L’imbarcazione era giunta sulle coste di Lampedusa dopo aver affrontato una navigazione ad alto rischio per i passeggeri. Il gruppo criminale chiedeva a ogni persona la cifra di circa 3.500 euro per organizzare la partenza.

Il ruolo dell’organizzazione criminale e la gestione dei passeggeri

Oltre al giovane egiziano la Polizia ha indagato altre due persone che facevano parte del gruppo criminale. I complici si occupavano di gestire il telefono satellitare e di rifornire continuamente di carburante il motore della barca.

Una volta completato il fotosegnalamento nell’hotspot siciliano, l’uomo era stato trasferito insieme a diversi profughi in Abruzzo. Gli scafisti avevano ricevuto disposizioni precise dai boss libici per nascondere la propria identità in caso di controlli.

I vertici avevano ordinato di gettare il GPS in mare prima dei soccorsi e imposto la versione concordata da ripetere alle autorità.

I filmati delle violenze e le testimonianze delle vittime

Un contributo determinante per le indagini è arrivato dal racconto di un testimone accolto nella medesima struttura. Il migrante ha riferito di essere stato imprigionato per undici mesi e subito pestaggi brutali prima della partenza.

I parenti della vittima avevano dovuto inviare altro denaro per permettergli di proseguire l’itinerario verso Zawiya. Gli inquirenti hanno recuperato un filmato che mostra il pestaggio del giovane durante la prigionia nel centro di raccolta.

Un secondo video ritrae l’egiziano alla guida dell’imbarcazione consentendo di chiudere il cerchio ed eseguire il fermo nel carcere locale.

IPA