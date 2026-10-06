Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Temi Caldi:
-
ECONOMIA
Jannik Sinner salterà le ATP Finals 2026 di Torino, possibili "danni" economici per la città e i diritti tv
-
LAVORO
In Doc 4 fuga dei medici dagli ospedali come nella realtà, tante dimissioni: "Stipendi bassi e turni pesanti"
-
PREZZI
Accise sui carburanti, sconto del Governo scaduto e diesel su di 6,1 centesimi: cosa succede adesso
Global Summit
Ultime Gallery
Ultime Notizie
-
NOTIZIE LOCALI
Controlli straordinari per un mese: 1.591 identificati e 8 espulsioni
-
NOTIZIE LOCALI
Società fantasma, 37 milioni sequestrati e 1000 lavoratori coinvolti
-
NOTIZIE LOCALI
Il Questore chiude una sala scommesse: era ritrovo di pregiudicati
-
NOTIZIE LOCALI
Dieci dosi di cocaina nascoste nella biancheria intima: arrestato
-
NOTIZIE LOCALI
Dopo una lite furiosa tra coinquilini spunta un deposito di droga