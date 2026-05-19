Presunta lacrima sul volto della statua di Padre Pio a Casalba, don Girolamo non riesce a pulirla: "Rossiccia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul volto di una statua di Padre Pio a Casalba è spuntata una presunta lacrima. A notare la macchia insolita è stata una donna, che ha avvisato don Girolamo Capuano, che, dopo la celebrazione della messa, ha provato a ripulire la statua ma senza riuscirsi. In paese si parla già di miracolo, la Curia ha avviato le verifiche del caso.

L’apparizione della presunta lacrima sulla statua di Padre Pio

Nel corso della puntata di martedì 19 maggio, la trasmissione Mattino Cinque ha affrontato il caso della presunta lacrima apparsa sul volto di una statua di Padre Pio collocata in un’edicola accanto alla chiesa di Santa Maria delle Grazie di Casalba, frazione di Macerata Campania, in provincia di Caserta.

A notarla è stata una donna, che, prima della messa serale, aveva deciso di rivolgere un pensiero alla statua. Accortasi dell’insolita macchia presente sul volto di Padre Pio, ha avvisato subito don Girolamo Capuano, che, dopo la celebrazione della messa, ha tentato di ripulire la statua, senza però riuscirci.

Le verifiche sulla presunta statua con la lacrima a Casalba

In paese qualcuno parla già di miracolo, ma la Chiesa invita tutti alla massima prudenza.

La Diocesi ha deciso di approfondire il caso: la statua è stata rimossa dall’edicola e collocata all’interno della chiesa.

Nella giornata di lunedì sarebbe stata portata anche in Curia per ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di don Girolamo sulla statua di Padre Pio

Don Girolamo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mediaset: "La mia idea personale è che il segno sia vero e che venga da Dio".

Il parroco ha spiegato: "Noi abbiamo una telecamera che guarda la statua giorno e notte, da più di dieci anni. Io ho visionato personalmente tutto il filmato dal primo aprile fino al 30, la lacrima è stata notata il 18 aprile. Prima nessuno si è avvicinato a fare alcunché alla statua".

Poi ha precisato: "La telecamera inquadra la statua di lato, non si può vedere il momento in cui è uscita la lacrima".

Ancora don Girolamo: "Il colore della lacrima è rossiccio, il tracciato è così perfetto che neanche Michelangelo avrebbe saputo fare una cosa simile. La fede non ci può essere portata via. Una delle cose che la Curia andrà a verificare è se è presente emoglobina".