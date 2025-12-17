Presunta spia sulla nave italiana GNV, la Francia accusa uno dei marinai: dietro potrebbe esserci la Russia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una nave italiana è stata perquisita dai servizi segreti francesi nel porto di Sète, proprio in Francia. A bordo, gli agenti hanno arrestato uno dei marinai, un cittadino lettone, in possesso di un dispositivo in grado di prendere il controllo dell’imbarcazione. L’uomo è accusato di lavorare per una potenza straniera, che potrebbe essere la Russia.

Nave italiana perquisita dai servizi segreti francesi

La nave Fantastic della compagnia italiana GNV è stata perquisita dai servizi segreti francesi nel porto di Sète lo scorso venerdì 12 dicembre, su segnalazione delle agenzie di sicurezza italiane.

Era stata la stessa GNV a segnalare alle autorità italiane di avere alcuni sospetti su due marinai, un cittadino bulgaro e uno lettone, parte dell’equipaggio della Fantastic.

Il primo è risultato estraneo, mentre il secondo è stato arrestato e portato a Parigi, dove è stato incriminato di numerosi reati e di lavorare per una “potenza straniera”.

Arrestata una presunta spia a bordo

La persona arrestata a bordo della Fantastic, il marinaio lettone di GNV, ha circa 20 anni. Secondo Le Parisien, che ha rivelato per primo quanto accaduto, sarebbe stato trovato in possesso di un dispositivo in grado di infettare i sistemi informatici della nave con un malware RAT.

I RAT (Remote Access Trojan), sono programmi malevoli che danno, agli hacker che li controllano, accesso completo al sistema che infettano attraverso la rete, senza quindi che sia necessaria la loro presenza a un terminale direttamente connesso al dispositivo.

Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano francese, il dispositivo in possesso del marinaio avrebbe potuto consegnare a terzi il controllo della strumentazione di navigazione della nave.

La guerra ibrida russa in Europa è sempre meno digitale

Le autorità francesi non hanno specificato quali “potenza straniera” avrebbe reclutato il marinaio lettone, ma Le Parisien suppone che si tratti della Russia.

Negli ultimi mesi Mosca ha attaccato più volte la Francia con voli di droni su importanti basi nucleari in Bretagna. Parigi ha risposto assaltando una petroliera della “flotta fantasma” russa, che avrebbe fatto da base per i droni.

La Russia sta poi svolgendo da ben prima della guerra in Ucraina diverse campagne di guerra ibrida in Europa, con attacchi hacker di cui anche l’Italia è stata vittima.

Di recente però, Mosca ha aumentato l’intensità degli attacchi, non solo attraverso i droni, ma anche sabotando una ferrovia in Polonia. Le Parisien non esclude quindi che la spia non avesse il compito di infettare la Fantastic perché potesse essere sequestrata.