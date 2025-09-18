Prete accusato di violenza sessuale su una 11enne a Trento, è anche un insegnante: i presunti abusi a scuola

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un prete 40enne avrebbe approfittato del suo ruolo di insegnante di religione in una scuola di Trento per abusare di una sua alunna di 11 anni. La ragazzina ha raccontato tutto ai genitori ed è partita l’indagine dei carabinieri. Ora la Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore.

Prete accusato di violenza sessuale a Trento

I protagonisti della vicenda sono una ragazzina di 11 anni che frequenta le medie di un istituto scolastico religioso di Trento e un prete 40enne, suo insegnante di religione.

L’uomo, che nel frattempo è stato trasferito a Roma, è accusato di abusi e molestie ai danni dell’11enne.

Dopo le indagini condotte dai carabinieri, la Procura di Trento ha chiesto per lui il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata su minore. Lo riporta L’Adige.

I presunti abusi a scuola su una 11enne

I fatti contestati, riferisce il Corriere del Trentino, sono avvenuti all’interno della scuola tra ottobre e novembre 2023.

Le indagini sono scattate dopo che la presunta vittima ha raccontato ai genitori delle attenzioni morbose che le rivolgeva il suo professore di religione, molto attivo a scuola anche nell’organizzare eventi sportivi e ricreativi.

Secondo l’accusa, il giovane parroco avrebbe molestato l’11enne in diverse occasioni, toccandola e palpeggiandola nelle parti intime.

La ragazzina è stata sentita in un’udienza protetta con la formula dell’incidente probatorio, raccontando quanto subito.

Non è escluso che possano esserci altre denunce contro il prete.

Da quanto emerso infatti già da tempo nei corridoi della scuola si chiacchierava degli atteggiamenti equivoci dell’insegnante, comportamenti che avrebbero infastidito diverse altre alunne. Con l’11enne, secondo l’accusa, sarebbe andato oltre.

La versione del prete

Il prete nega le violenze e gli approcci morbosi ai danni della sua alunna.

In sede di interrogatorio davanti al pm, l’uomo ha detto di essere una persona espansiva, che tende a cercare il contatto con gli altri.

Ha negato di aver avuto un secondo fine e di aver fatto qualcosa alle sue alunne.

Il racconto della ragazzina è stato ritenuto credibile dal pubblico ministero della Procura di Trento, che ha deciso di mandare il prete a processo. L’udienza davanti al giudice è stata fissata all’inizio del prossimo anno.