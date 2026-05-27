Prete aggredito prima del funerale della moglie di Luciano Moggi a Monticiano, ferito anche un carabiniere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di tre feriti e un fermato il bilancio di un’aggressione avvenuta a Monticiano, vicino Siena, prima del funerale della moglie di Luciano Moggi. Un giovane ha aggredito il prete che avrebbe dovuto celebrare le esequie, nell’incredulità dei partecipanti. Feriti e portati all’ospedale anche un carabiniere e una terza persona, intervenuti per tentare di bloccare l’aggressore. Il giovane, già noto in paese per precedenti episodi, è stato fermato e portato in caserma.

Aggressione prima del funerale della moglie di Luciano Moggi

Caos nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, a Monticiano, in provincia di Siena, ai funerali della moglie di Luciano Moggi, Giovanna Regoli.

Alcune ore prima delle esequie il parroco che avrebbe dovuto celebrare il rito è stato aggredito da un giovane del posto.

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L’episodio è avvenuto nella piazza principale del paese, sotto lo sguardo incredulo delle persone presenti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Prete aggredito a Monticiano

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe prima iniziato a insultare e a urlare contro il prete, don Paolo Casagrande. Poi si sarebbe scagliato contro di lui, iniziando a colpirlo.

Come riferisce La Nazione, il giovane ha colpito anche il comandante della locale stazione dei carabinieri e un terzo uomo, che erano intervenuti per cercare di bloccarlo.

L’aggressore è poi fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, fermato e portato in caserma.

Da quanto emerso sarebbe un giovane residente in paese, già noto per precedenti episodi di escandescenze.

Tre feriti, anche un carabiniere

Il prete, il carabiniere e il terzo ferito sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati al pronto soccorso dell’ospedale di Siena. Nessuno di loro ha riportato gravi lesioni.

Per poter celebrare i funerali della moglie di Moggi è stato però necessario far arrivare il parroco di un paese vicino, Arcidosso.

Le note di Comune e arcidiocesi

“La vicenda accaduta oggi a don Paolo Casagrande è seguita costantemente dal cardinale Lojudice, in questi giorni a Roma per l’assemblea della Cei, e da tutta l’arcidiocesi che si stringe attorno al sacerdote”, si legge in una nota dell’arcidiocesi di Siena.

“Siamo vicini anche al carabiniere e alle altre persone aggredite dalla stessa persona che ha colpito don Casagrande. Desideriamo ringraziare con riconoscenza le forze dell’ordine che sono sempre presenti nelle nostre comunità”.

“L’Amministrazione comunale di Monticiano desidera esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia Moggi per la scomparsa della cara Giovanna, partecipando con affetto a questo momento di dolore”, fa sapere su Facebook il Comune di Monticiano.

“Allo stesso tempo, desideriamo manifestare piena vicinanza alle Forze dell’Ordine, al parroco di Monticiano e al cittadino coinvolti nei gravi fatti accaduti nel pomeriggio di oggi”.

L’amministrazione comunale ha poi voluto precisare che l’aggressione “non è in alcun modo collegato alla cerimonia funebre, essendosi verificato diverse ore prima”.