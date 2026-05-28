Prete arrestato a Ugento, accusato di molestie sessuali su un minorenne durante le confessioni: lui nega tutto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un prete è stato arrestato con l’accusa di molestie sessuali su un minore. Al momento si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Si tratta di un uomo di 69 anni in servizio sul territorio di Ugento. Le forze dell’ordine sono arrivate al prete dopo la denuncia da parte della famiglia e della presunta vittima. Si è ancora nella prima fase di investigazioni e sulla vicenda c’è il massimo riserbo. La diocesi commenta chiedendo perdono per eventuali responsabilità del presbitero.

Prete arrestato per molestie su minore

La Procura di Lecce sta indagando su una presunta molestia sessuale su un minore. L’indagato è un sacerdote, prete della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.

L’uomo, 69 anni, è finito sotto indagine della polizia dopo la denuncia della famiglia della presunta vittima, un ragazzo delle scuole superiori.

Secondo quanto denunciato dalla famiglia e dalla vittima, il sacerdote avrebbe rivolto delle attenzioni all’indirizzo di un minore con “problemi”. Non viene chiarito cosa si intenda con questo termine e sulla vicenda c’è il massimo riserbo.

I fatti contestati

La famiglia ha denunciato il prete a seguito di tre episodi. Il giovane avrebbe raccontato alla famiglia di aver subito delle molestie nell’arco temporale di alcuni mesi.

Sono tre gli episodi contestati: uno avvenuto il 30 novembre, uno il 22 aprile e l’ultimo l’8 maggio. Gli agenti hanno ascoltato il racconto della vittima e messo nero su bianco quanto denunciato dalla famiglia.

Quest’ultima ha fatto scattare gli accertamenti delle forze dell’ordine e della Procura di Lecce, che ha preso provvedimenti contro il prete, che si trova ora agli arresti domiciliari.

Il commento della diocesi

Sulla vicenda c’è il massimo riserbo, ma la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca ha commentato la notizia esprimendo profondo dolore per il presunto coinvolgimento di un proprio presbitero in fatti di questo genere.

La diocesi manifesta vicinanza alla famiglia e al giovane e chiede perdono per eventuali responsabilità nel caso l’episodio venga accertato.

Anche per questo ha deciso di dare la massima disponibilità e collaborazione per la verifica dei fatti e confida nell’operato della magistratura per un chiarimento e una risoluzione nel minor tempo possibile. Nel frattempo, al posto dell’indagato è arrivato un sostituto.