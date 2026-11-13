Prete di Carpenedo attacca Tinto Brass citando Giulia Cecchettin, la moglie Caterina Varzi contro don Gianni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tinto Brass, deceduto lo scorso 4 novembre a 93 anni, è stato duramente attaccato dopo la sua morte da don Gianni Antoniazzi, prete di Carpenedo, che ha dichiarato di “vergognarsi delle radici veneziane di questo ‘artista'”. L’attacco del parroco era iniziato con un ricordo di Giulia Cecchettin, deceduta 3 anni fa. Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, ha replicato con fermezza: “Si vergogni lui”.

L’attacco di don Gianni a Tinto Brass

L’attacco di don Gianni a Tinto Brass è partito dalle pagine del bollettino parrocchiale, in cui è stato pubblicato un articolo dall’eloquente titolo “Tinto Brass: che vergogna”. L’affondo si apre così: “Sono passati circa 3 anni dalla morte di Giulia Cecchettin e proprio in queste settimane c’è stata la morte di Tinto Brass”.

L’affondo diretto: “Da parte mia mi vergogno delle radici veneziane di questo ‘artista’. Con fermezza prendo la distanza da quest’uomo che, a mio modesto parere, ha ridotto la donna ad un oggetto di piacere, le ha sottratto le doti di sapienza e intelligenza, la disponibilità al bene e al dono”.

Ancora don Gianni: “Vige la tesi che sia stata la Chiesa a trasmettere la cultura maschilista. Mi chiedo perché mai tanti laici, pronti ad accusare la Chiesa, non dicano ora una parola su un regista che tanto ha umiliato la donna moderna“.

La replica di Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass

Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, ha replicato alle accuse del prete di Carpenedo. All’agenzia Adnkronos ha detto: “La vergogna appartiene tutta a chi si scaglia contro un uomo appena scomparso“.

Poi ha aggiunto: “Chi veste l’abito talare e pronuncia simili giudizi farebbe bene a ripassare la storia della propria istituzione, che per secoli ha fatto della mortificazione del corpo femminile, fino alla spietata caccia alle streghe, uno dei pilastri dei suoi dogmi”.

Don Gianni e l’appello ripreso da Salvini nel 2015

Nel 2015 il nome di don Gianni Antoniazzi era già finito alla ribalta delle cronache, quando Matteo Salvini aveva rilanciato un suo appello sui migranti.

In quell’occasione, il parroco di Carpenedo aveva detto: “Obbediamo volentieri all’appello del Papa ad accogliere i migranti, ma non dimentichiamoci degli italiani in difficoltà. Su questo il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, non ha tutti i torti”.

“Grazie don Gianni“, aveva commentato il leader della Lega sui social network.