Prete Giannicola Maria Simone fa il dito medio a un ragazzo durante gli scontri a Milano, "non sono pentito"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Padre Giannicola Maria Simone, il prete che è stato immortalato mentre faceva il dito medio a un ragazzo durante gli scontri a Milano dello scorso weekend, ha detto di non essere “pentito” del suo gesto. “L’ho fatto senza intenzioni violente né con il rischio di scatenare ulteriore rabbia”.

Il gesto di padre Giannicola Maria Simone diventato virale

Durante gli scontri dello scorso weekend, un ragazzo, mentre scappava dal centro città, ha rivolto il dito medio a padre Giannicola Maria Simone, che si trovava davanti alla chiesa di Sant’Alessandro di Zebedia. Il sacerdote, 65 anni, ha risposto allo stesso modo.

La scena è stata ripresa in un video che sul web ha già raccolto milioni di visualizzazioni e commenti.

Il commento di padre Giannicola Maria Simone

Al Corriere della Sera, lo stesso padre Giannicola Maria Simone ha raccontato: “Ero in chiesa e guardavo quanto stava succedendo. (…) C’era tanta gente che scappava dai violenti, li ho fatti entrare tutti. Sono rimasti qui finché non è passata la baraonda”.

Poi ha spiegato: “È andata così: mentre questi giovani passavano, qualcuno mi ha fatto il dito medio. Sono ragazzi, quindi non mi sorprendo. Io gli ho risposto a mia volta con il dito medio, ma senza intenzioni violente né con il rischio di scatenare ulteriore rabbia”.

Il prete ha spiegato di non essere “pentito”: “Non credo che si debba parlare di pentimento. Avessi dato un cazzotto allora sì, ma le mani non le ho mai alzate con nessuno neanche nei momenti più difficili. (…) Di certo fuori dal contesto degli scontri non avrei mai fatto una cosa del genere”.

Il pensiero di padre Giannicola Maria Simone sui violenti

Interpellato sull’idea che si è fatto dei giovanissimi “casseur“, padre Giannicola Maria Simone ha detto: “Sono una minoranza rispetto agli adolescenti, ma sono il sintomo di un disagio molto più diffuso“.

Il sacerdote ha aggiunto: “Se i giovani sono annoiati è perché li abbiamo rinchiusi tutti e gli abbiamo lasciato in mano solo uno smartphone, un qualcosa di finto”.

Il lapsus di padre Giannicola Maria Simone

Padre Giannicola Maria Simone ha espresso il suo pensiero sulle violenze di Milano anche in un reel diventato virale sui social per un lapsus.

Il sacerdote, nel filmato, ha detto: “Noi adulti che siamo nonni come me o genitori come tanti altri, che tipo di testimonianza o formazione abbiamo dato a questa generazione?”.