Prete muore durante la messa, la lettera di don Patriciello: "I credenti si chiedono perché Dio l'ha permesso"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ha fatto il giro del mondo il video della morte di Patricio Alfredo Sánchez Molinari, sacerdote della parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso a Guayaquil, in Ecuador. La messa infatti era trasmessa in diretta video: l’incidente, la caduta del pesante crocifisso alle spalle dell’uomo, si è consumato di fronte agli occhi dei fedeli riuniti in chiesa e di coloro che erano collegati in streaming. I fedeli si domandano come sia possibile che Dio abbia permesso la morte di un sacerdote in quel modo. Risponde don Patriciello.

La risposta ai fedeli di don Patriciello

Sulle pagine dell’Avvenire arriva la risposta di don Patriciello ai dubbi dei fedeli, in seguito alla morte del sacerdote sotto la pesante croce di Gesù. Don Patriciello scrive che all’inizio credeva che il filmato fosse un contenuto creato con l’intelligenza artificiale per far ridere, ma poi ha tristemente scoperto che si trattava di un fatto realmente accaduto in Ecuador.

Il sacerdote vuole rispondere a tutti quei fedeli che, di fronte al video, si domandano come sia possibile che Dio abbia permesso una cosa del genere e perché non sia intervenuto per salvare il confratello dalla morte sotto l’oggetto pesante.

Don Patriciello spiega che la croce di Gesù posta alle spalle di Patricio Alfredo Sánchez Molinari non era altro che un’icona sottoposta alle leggi della fisica e della chimica come tutti gli altri oggetti. “Il credente sa bene che sotto il manto che avvolge tante statue dei santi c’è un manichino di paglia, ma non gli importa – spiega – la croce non era stata fissata bene“.

Perché Dio non è intervenuto?

Come un qualsiasi altro oggetto all’interno di una chiesa può rompersi durante un evento drammatico come un terremoto o un incidente, così è accaduto al povero don Patricio. Allora perché Dio non è intervenuto con un miracolo?

Don Patriciello ricorda che a Dio nulla è impossibile e che è vero che “ogni tanto il Signore concede alla Chiesa e all’umanità dei segni per ravvivare o far nascere la fede”.

Ma, sottolinea: “Non spetta a noi decidere quando e come deve farlo. Dio è Dio e noi non siamo Dio”. Chiude la lettera rivolta ai fedeli con l’avvertimento: “Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà”.

Cosa è successo?

Il sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari ha perso la vita in seguito alla caduta di una pesante croce di legno. La tragedia è accaduta a Guayaquil, in Ecuador, all’interno della parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso.

Il prete stava celebrando la messa di fronte ai fedeli e in diretta video. Subito dopo l’impatto, il parroco è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi ed è stato dichiarato il decesso a circa quattro ore di distanza dall’incidente.