Prete picchiato da gruppo di ragazzini nel Pavese, la minaccia di dar fuoco alla parrocchia durante la festa

Un gruppo di ragazzini ha aggredito il sacerdote di Stradella, in Oltrepò Pavese. Don Daniele Lottari è stato raggiunto da pugni, sputi e minacce. “Sono giovani fragili che dobbiamo accogliere e aiutare”, ha detto.

Prete picchiato a Stradella

Un prete è stato aggredito nella serata di venerdì 5 settembre a Stradella, Oltrepò Pavese. Il suo nome è don Daniele Lottari ed è sacerdote del paese.

Il giovane prete, di quarant’anni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzini che hanno raggiunto l’oratorio mentre erano in corso le “olimpiadi”, ovvero una serie di giochi organizzati dal centro estivo per festeggiare la fine dell’estate.

L’aggressione si è svolta davanti alle famiglie, agli animatori e soprattutto ai bambini. Rapido l’intervento dei carabinieri, chiamati dai presenti, che una volta raggiunto il luogo dell’aggressione hanno identificato gli aggressori.

Il movente dell’aggressione

Al momento non si conosce il movente dietro l’aggressione al sacerdote del paese. Il gruppo di ragazzini, di cui non si conosce ancora l’età, se l’è presa proprio con don Lottari.

A lui sono stati rivolti pugni, sputi e minacce. Tra queste anche la provocazione di bruciare la struttura della parrocchia. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire quanto è accaduto e i motivi dietro una tale aggressione.

Le parole del sacerdote

Nei confronti dei ragazzini che hanno aggredito il prete, tutti minorenni, potrebbero essere presi seri provvedimenti. I residenti presenti al momento dell’aggressione, che hanno chiamato i carabinieri, hanno anche dichiarato di non sentirsi più sicuri.

“I nostri figli hanno paura a muoversi da soli e lo stesso fanno alcuni adulti e persone anziane”, hanno dichiarato. Questo lascia intendere che nel paese ci sia un gruppo di giovanissimi, tutto o in parte presente al momento dell’aggressione al prete, che spadroneggia per le strade o nei luoghi di ritrovo.

Don Daniele Lottari ha però subito cercato di abbassare i toni e non far partire una caccia al “mostro”. Il prete infatti ha ricordato che sono giovani fragili di cui gli adulti, come lui stesso, dovrebbero prendersi cura. “Sono ragazzi – ha dichiarato – dobbiamo accoglierli, non possiamo metterli all’angolo”.