Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata estorsione e tentate lesioni personali, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Salerno, dove un cittadino straniero è stato fermato dopo aver minacciato due persone con una bottiglia di vetro per ottenere denaro. L’uomo è stato inoltre denunciato per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.

L’intervento a Salerno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri quando la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione al numero unico di emergenza 112. La chiamata riguardava un soggetto che stava minacciando alcune persone con l’obiettivo di ottenere denaro. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno sono intervenuti prontamente sul posto indicato.

Giunti sul luogo della segnalazione, gli operatori hanno accertato che un cittadino straniero, armato di una bottiglia di vetro, aveva avvicinato due persone mentre queste stavano effettuando il pagamento del parcheggio. L’uomo ha rivolto loro ripetute minacce e richieste di denaro, insistendo nonostante il rifiuto delle vittime.

Comportamenti molesti e inseguimento

Non ottenendo quanto richiesto, il soggetto ha intensificato i suoi comportamenti molesti e intimidatori, arrivando anche a denudarsi parzialmente.

Le vittime, spaventate dall’atteggiamento aggressivo, hanno tentato di allontanarsi, ma sono state inseguite dall’uomo che continuava a brandire la bottiglia, utilizzata come oggetto atto a offendere.

L’arresto e la messa in sicurezza

L’intervento immediato degli agenti ha permesso di bloccare il soggetto e di metterlo in sicurezza, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’uomo è stato quindi condotto presso gli uffici di polizia per essere identificato e per raccogliere la denuncia delle persone offese.

Ulteriori atti violenti e danneggiamento

Durante il trasferimento negli uffici della Questura, il cittadino straniero ha continuato a manifestare comportamenti violenti, arrivando a danneggiare il veicolo di servizio utilizzato dagli agenti per il trasporto.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione e tentate lesioni personali. È stato inoltre denunciato in stato di libertà per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione. Successivamente, è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

IPA