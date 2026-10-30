Pretende il ricovero immediato a Ragusa e va fuori di sé, botte a un sanitario: 55enne arrestato
Un 55enne è stato arrestato a Ragusa dopo aver colpito e fatto cadere un operatore sanitario al Pronto soccorso.
Un 55enne è stato arrestato per aver aggredito un operatore sanitario al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’episodio è avvenuto dopo che l’uomo, arrivato per una ferita alla mano, ha preteso di essere ricoverato immediatamente mentre attendeva il proprio turno.
Ragusa, l’attesa al Pronto soccorso e le molestie agli operatori
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo si è recato in ospedale in seguito a un incidente domestico che gli ha provocato una ferita a una mano. Dopo una prima medicazione, il personale lo ha invitato ad aspettare nella sala d’attesa.
Pochi minuti dopo, stando alla ricostruzione, il 55enne ha manifestato insofferenza e ha insistito per essere ricoverato subito. Ha inoltre assunto comportamenti aggressivi e molesti nei confronti degli operatori sanitari e degli altri pazienti presenti.
L’intervento della Volante
La situazione è poi degenerata: in preda all’ira, l’uomo avrebbe colpito un operatore sanitario con calci e pugni, strattonandolo fino a farlo cadere a terra. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura di Ragusa.
Gli agenti hanno identificato l’uomo, già noto alle forze di polizia, e lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.