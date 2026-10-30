Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 55enne è stato arrestato per aver aggredito un operatore sanitario al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’episodio è avvenuto dopo che l’uomo, arrivato per una ferita alla mano, ha preteso di essere ricoverato immediatamente mentre attendeva il proprio turno.

Ragusa, l’attesa al Pronto soccorso e le molestie agli operatori

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo si è recato in ospedale in seguito a un incidente domestico che gli ha provocato una ferita a una mano. Dopo una prima medicazione, il personale lo ha invitato ad aspettare nella sala d’attesa.

Pochi minuti dopo, stando alla ricostruzione, il 55enne ha manifestato insofferenza e ha insistito per essere ricoverato subito. Ha inoltre assunto comportamenti aggressivi e molesti nei confronti degli operatori sanitari e degli altri pazienti presenti.

L’intervento della Volante

La situazione è poi degenerata: in preda all’ira, l’uomo avrebbe colpito un operatore sanitario con calci e pugni, strattonandolo fino a farlo cadere a terra. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura di Ragusa.

Gli agenti hanno identificato l’uomo, già noto alle forze di polizia, e lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

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