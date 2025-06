Pretende soldi dalla nonna a Bari Sardo e dà fuoco alle lenzuola, l'anziana fugge da casa: 26enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove un giovane di 26 anni è stato fermato per tentata estorsione ai danni della nonna. L’episodio si è verificato nella mattinata del 19 giugno 2025, quando i militari sono intervenuti per salvaguardare l’incolumità dell’anziana donna.

Intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lanusei. I militari delle Stazioni di Bari Sardo e Tortolì si sono recati presso l’abitazione della donna, trovandola in una situazione di estremo pericolo. Il nipote, non riuscendo a ottenere il denaro richiesto, aveva minacciato di appiccare il fuoco alle lenzuola del letto della nonna, passando rapidamente dalle parole ai fatti e inseguendola anche all’esterno dell’abitazione.

Un passato di violenze

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari, era stato denunciato dal padre 50enne il 14 giugno per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Questo episodio aveva portato all’attivazione del protocollo a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, noto come “codice rosso”.

Conseguenze legali

Dopo l’arresto in flagranza, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale “San Daniele” di Lanusei in attesa dell’udienza di convalida. Nel pomeriggio del 20 giugno, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere, confermando la gravità delle accuse a suo carico.

