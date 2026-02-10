Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentata estorsione e tentato furto con strappo a Lecce. Un uomo di nazionalità straniera, di 49 anni, è stato fermato dopo aver aggredito una donna di 35 anni per sottrarle la borsa, dopo averle chiesto denaro per il parcheggio.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Lecce durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia, Giampietro Lionetti. L’intervento degli agenti è stato determinante per bloccare l’uomo e garantire la sicurezza delle vittime.

La dinamica dei fatti

La sera dell’8 febbraio, intorno alle ore 19.30, una donna di 35 anni è arrivata a Lecce insieme alla sorella e al compagno. Dopo aver parcheggiato l’auto in una via centrale, il compagno si è allontanato per un appuntamento, lasciando le due donne all’interno del veicolo. Poco dopo, un individuo si è avvicinato all’auto, bussando insistentemente al finestrino e pretendendo denaro per il parcheggio appena occupato.

L’aggressione e il tentativo di furto

Le due donne, spaventate dall’atteggiamento minaccioso dell’uomo, sono scese dall’auto e si sono allontanate. Da una certa distanza, hanno sentito rumori forti provenire dalla direzione del loro veicolo. Insospettite, sono tornate indietro per controllare se l’auto fosse stata danneggiata. In quel momento, l’uomo si è avventato sulla 35enne, cercando con forza di strapparle la borsa. Nonostante la violenza dell’aggressione, la donna è riuscita a trattenere la borsa e a impedire il furto.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Immediatamente è stato richiesto l’intervento del numero di emergenza 112 NUE. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia di Stato, che hanno trovato l’uomo ancora in evidente stato di agitazione. L’individuo continuava a inveire contro la vittima per aver chiamato gli agenti. Gli operatori lo hanno quindi accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e, al termine delle procedure, lo hanno tratto in arresto per tentata estorsione e tentato furto con strappo.

Le conseguenze giudiziarie

Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lecce ha disposto il giudizio con rito direttissimo per la mattinata successiva. L’uomo arrestato è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.