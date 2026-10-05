Previsione di Del Debbio su Meloni e Vannacci: "Meglio all'opposizione che al Governo con una zavorra"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Meglio all’opposizione che al Governo con Vannacci”, questo il pensiero di Paolo Del Debbio in merito a cosa preferirebbe Giorgia Meloni per le prossime elezioni. Secondo il giornalista, avere in squadra al governo il leader di Futuro Nazionale sarebbe una “zavorra pazzesca”.

Del Debbio e la previsione su Giorgia Meloni

In un’intervista a Il Tempo, Paolo Del Debbio ha espresso la sua opinione sulle prossime elezioni.

Secondo il giornalista di Mediaset, Giorgia Meloni preferirebbe stare all’opposizione se ci fosse al Governo anche Roberto Vannacci.

“Ma come fai a metterlo dentro. Credo che Meloni preferisca stare all’opposizione, e lei la sa fare, che stare al governo con questa zavorra pazzesca”, queste le sue parole.

Del Debbio, inoltre, ha aggiunto che “il centrodestra lo vedo più compatto”.

Il problema del centrodestra

Per il volto Mediaset, il centrodestra “ha il problema di Vannacci”.

Paolo Del Debbio considera già iniziata la campagna elettorale e cita Papa Francesco: “Mi sembra la guerra mondiale a pezzi”.

Secondo il giornalista “il centrosinistra vive una campagna elettorale interna in cui devono ancora capire: il programma, le alleanze e il leader”.

In merito al concetto di Meloni come collante per il centrosinistra, ha invece dichiarato: “Non è un collante. D’altronde per mettere insieme tutti sotto un unico ombrello ci volle un cardinale come Prodi e non finì comunque bene. Poi la presenza dei riformisti dentro il Pd è un segnale del fatto che uno scostamento troppo a sinistra del Pd non piace a più di qualcuno dentro il partito; non solo ai riformisti”.

Del Debbio parla dell’Italia

Paolo Del Debbio ha poi analizzato il momento attuale del Paese.

“La testa, intesa come parte intellettuale, non la vedo. Il pensiero politico è inconsistente, d’altronde non ci sono scuole politiche, economiche e di pensiero. In economia il dibattito è tutto interno, di come rimediare agli effetti delle guerre o su come rispettare i parametri europei che sono privi di senso” ha spiegato.

In merito alla pancia del Paese, invece, ha dichiarato: “È preoccupata delle solite cose: la sicurezza, il lavoro, il costo della vita. La richiesta della maggioranza è di poter vivere un’esistenza in cui non debba stentare a soddisfare quelle che sono esigenze primarie”.