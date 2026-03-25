Previsione di Prodi sul Governo Meloni e le elezioni 2027, "si consumerà da solo, batterlo sarà più facile"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Romano Prodi commenta la sconfitta del governo Meloni al referendum. Intervistato, parla di una sconfitta “pesante e certificata dai numeri” perché i risultati dei referendum sono da tradurre in numeri, ovvero uno scarto di 2 milioni di voti. Secondo Prodi, il problema del governo Meloni al momento è anche relativo al suo appiattimento su Donald Trump, perché “la guerra fa paura” a tutti. Guardando al 2027, spiega che il governo è in difficoltà e andrà “consumandosi da solo da qui al voto”.

Una sconfitta certificata dai numeri

Romano Prodi commenta i risultati del referendum e parla di “sconfitta del governo” come pesante, ma soprattutto certificata dai numeri. Lo scarto, sottolinea, è di 2 milioni di voti ed è “una sconfitta che Meloni sente, essendo comparsa sul finale della campagna a vario titolo in trasmissioni e con spot, anche sventolando la scheda elettorale”.

Si cerca di capire perché Meloni abbia perso, soprattutto alla luce del fatto che il voto del referendum è apparso da subito come un voto alla persona.

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Secondo Prodi a far perdere consenso a Meloni è stato l’appiattimento totale su Donald Trump. “La guerra fa paura – prosegue spiegando che è difficile dirsi soddisfatti di un governo – che non è nemmeno stato in grado di fare una minima obiezione al presidente americano che ha iniziato una guerra senza neanche avvisarci”.

Verso il 2027

A Romano Prodi viene chiesto se Elly Schlein abbia fatto bene a non chiedere le dimissioni di Giorgia Meloni all’indomani della sconfitta. Questi risponde che di solito chi chiede le elezioni anticipate poi le perde, quindi definisce Schlein “saggia”.

Ma soprattutto Prodi inquadra le prossime elezioni, descrivendo un governo in serie difficoltà e che “andrà consumandosi da solo da qui al voto del 2027”. A quel punto, dice Prodi: “Batterlo sarà più facile se ci si arriverà preparati”. Un commento non troppo lontano da quello di Giuseppe Cruciani, che indica al Governo tre mosse per non perdere.

Come si arriva preparati è il passo successivo della risposta. Infatti secondo Prodi vuol dire aprirsi alla società e aprire ai riformisti. Secondo Prodi, il primo che si apre al Paese ha vinto.

Un risultato inaspettato

Per quanto riguarda il risultato in sé, si dice soddisfatto, ma anche sorpreso. Questo perché le intenzioni di voto erano partite a favore del Sì e, anche se il No aveva recuperato nel tempo, negli ultimi giorni si erano stabilizzate in un testa a testa.

Secondo l’ex premier, inoltre, i media tradizionali negli ultimi giorni si erano schierati quasi compatti sulla proposta del governo. “Sei canali televisivi nazionali sdraiati a pancia a terra e, guardando fino all’ultimo le rassegne stampa, direi anche un buon 80% delle testate giornalistiche, anche locali”, spiega.

Per questo pensava che sarebbe stata dura e invece ha parlato di una splendida sorpresa, soprattutto per il voto dei giovani. Nella fascia 18-28 ha votato il 67% e di questi il 58% ha detto No. Al contrario, Claudio Mancini già 6 mesi prima del voto aveva predetto la sconfitta al referendum e la crisi che ne sarebbe scaturita.

Si tratta di un voto, aggiunge, su cui riflettere da parte del mondo della politica, perché significa “che non hanno saputo né interpretare la partecipazione che sta maturando nel Paese né influenzarla”.