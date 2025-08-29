Previsione meteo weekend e settembre tra maltempo e caldo, come cambierà il tempo in Italia e quando

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il passaggio dell’ex uragano Erin apre la strada a perturbazioni che interessano anche il Mediterraneo. Nell’ultimo weekend di agosto e a settembre le previsioni meteo segnalano instabilità, soprattutto al Nord. Rovesci e temporali colpiranno diverse regioni in Italia, ma le temperature restano alte. Il caldo resiste fino alla fine del prossimo mese.

Le previsioni nel weekend

Il meteo peggiora su tutta la penisola, con rovesci e temporali al Centro-Nord, a partire da venerdì 29 agosto come effetto residuo dell’uragano Erin. Sabato 30 agosto al Nord è prevista residua instabilità fino a metà giornata con piogge e locali temporali, migliora nel pomeriggio al nord-ovest con ampie schiarite. Le temperature restano stazionarie con massime tra 25 °C e 29 °C.

Al Centro clima instabile su Toscana interna, Marche e Umbria con temporali in attenuazione in giornata e massime stabili tra 23 °C e 27 °C. Rovesci e locali temporali anche al Sud su gran parte delle Regioni peninsulari, più soleggiato sulle Isole maggiori. Temperature massime tra 25 °C e 31 °C.

ANSA

Pioggia su Milano

Domenica 31 agosto il Nord si sveglia con una giornata di sole tra mattino e pomeriggio, dalla serata tornano le nubi con piogge su ovest Alpi. Persiste il caldo con massime comprese tra 24 °C e 27 °C. Tempo stabile e soleggiato su tutte le Regioni del Centro per gran parte della giornata, salvo annuvolamenti e piovaschi sull’alta Toscana. Anche qui le temperature restano stabili con massime tra 25 °C e 30 °C. Residua nuvolosità sulle ioniche e in Sicilia ma senza fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, massime comprese tra 27 °C e 31 °C.

Le previsioni a settembre

Meteo instabile con grande variabilità per tutto il mese di settembre. Nella prima settimana del mese l’instabilità continua a interessare il Nord Italia con piogge sopra la norma e temperature più contenute. Al contrario, il Sud e le Isole sperimentano la presenza maggiore della fascia anticiclonica subtropicale, con condizioni più stabili e asciutte e temperature sopra la media per l’afflusso di aria più calda.

Nella settimana successiva, dall’8 al 15 settembre l’instabilità resta protagonista al Nord Italia, con piogge ancora possibili che mantengono i valori termici in media o leggermente al di sotto. Al contrario, il Centro-Sud e le Isole si trovano sotto l’influenza dell’anticiclone: il tempo si mantiene asciutto e le temperature risultano diffusamente sopra la norma, con punte di caldo più marcato tra Sicilia, Sardegna e Grecia.

Aumenta l’incertezza climatica nella settimana da 15 al 21 settembre. Le precipitazioni, salvo locali episodi alpini, tendono a collocarsi sotto la media, mentre le anomalie termiche restano positive, soprattutto tra Italia centro-meridionale e Mediterraneo orientale.

Il meteo a inizio settembre e le zone a rischio

La prima settimana di settembre sarà caratterizzata da condizioni meteo variabili a causa di un vivace flusso perturbato atlantico/nord europeo. Questo sistema convoglierà una serie di vortici ciclonici diretti verso l’Italia, proprio nei primi dieci giorni del mese, creando non solo diverse occasioni per piogge e temporali, ma anche elevando il rischio di fenomeni estremi, soprattutto al Nord.

Lunedì 1 e martedì 2 settembre sono previsti forti rovesci nelle regioni centro-settentrionali con nubifragi e grandinate in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana e Lazio dove non è escluso il rischio di allagamenti.

Dopo una breve tregua mercoledì 3 settembre, una seconda perturbazione investirà l’Italia da giovedì 4 settembre, portando piogge battenti e temporali, di nuovo soprattutto al Nord. Al Sud e sulle due Isole Maggiori, invece, continuerà a prevalere il bel tempo con temperature ancora pienamente estive.