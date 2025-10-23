Previsioni caldo africano nelle regioni del Sud Italia, oltre 30 gradi in Sicilia: ma al Nord le prime gelate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Prime gelate al Nord e caldo africano al Sud. È una Italia spaccata in due quella che viene fuori dalle previsioni meteo per i prossimi giorni. Nelle regioni settentrionali nell’ultimo fine settimana di ottobre sono previste temperature in linea con il periodo, con possibili prime gelate notturne in alcune zone. Nelle regioni del Sud invece sono attesi valori ben lontani dalla media stagionale e tipicamente estivi, con punte oltre i 30 gradi in Sicilia.

Previsioni meteo 25 e 26 ottobre

Sarà un weekend dai due volti l’ultimo fine settimana di ottobre. Se al Nord sono attese temperature tipiche del periodo, al Sud farà molto caldo, tanto da poter rispolverare il costume da bagno.

Stando alle previsioni de Il Meteo, sabato 25 e domenica 26 ottobre l’Italia sarà spaccata in due, con notevoli e anomale differenze di temperatura tra le regioni del Nord e quelle del Sud.

Prime gelate al Nord

Nelle regioni del Nord ci sarà un clima tipicamente autunnale, con temperature in linea con quelle del periodo, le massime generalmente comprese tra 16 e 18°C.

Domenica 26 ottobre è poi previsto l’arrivo di una perturbazione in discesa dal Nord Europa che porterà piogge e temporali e un ribasso delle temperature.

I termometri potranno scendere fino a toccare i 4-5°C, portando alle prime gelate notturne della stagione.

Stessa situazione nelle regioni del Centro Italia, seppur con temperature un po’ più miti.

Caldo africano al Sud

Al Sud invece farà caldo, molto caldo, con temperature tipicamente estive.

Venti caldi provenienti dal Nord Africa porteranno a un netto aumento termico in buona parte delle regioni del Sud: Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata ma anche in parte di Campania e Sardegna.

Le temperature massime attese sono mediamente tra i 25 e i 26°C, ma in alcune zone, in particolare in Sicilia, potranno raggiungere o superare la soglia dei 30°C.

Domenica 26 ottobre torna il maltempo

Come detto, domenica 26 ottobre tornerà il maltempo sull’Italia a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Europa.

Sono attese piogge e temporali, l’ondata di maltempo colpirà soprattutto le regioni del Centro-Sud: Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia.