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Previsioni meteo a ottobre, Mario Giuliacci annuncia la prima perturbazione: crollo temperature al Centro-Nord

Stando alle previsioni meteo di ottobre di Mario Giuliacci in Italia è attesa una perturbazione con un crollo delle temperature al Centro e al Nord

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stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il colonnello Mario Giuliacci, nelle sue previsioni meteo per il mese di ottobre, ha annunciato l’arrivo della prima perturbazione autunnale in Italia. Al Centro e al Nord, tra martedì 6 e giovedì 8 ottobre, è atteso un crollo delle temperature. Differente lo scenario al Sud, dove le temperature cresceranno fino ad arrivare anche a 30 gradi. Dopo il 10 ottobre è poi attesa una seconda perturbazione, con un’ulteriore rinfrescata.

Previsioni meteo a ottobre: dove pioverà in Italia

Già dalla giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, sono attese piogge sul Nord-Ovest e sulla Sardegna. Martedì 6 le piogge saranno intense sull’Alto Tirreno e sul Lazio. Mercoledì 7 pioverà sul Nord-Ovest, sulle regioni tirreniche e in Campania, con piogge forti anche in alcune zone del Nord Italia. Giovedì 8 ottobre, sono previste piogge sul Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche, intense soprattutto in Campania.

Tra l’11 e il 15 ottobre, le piogge saranno invece più modeste.

Crollo delle temperature al Nord e nel Centro Italia

Fra martedì 6 e giovedì 8 è previsto un brusco calo delle temperature al Centro-Nord per l’arrivo della prima perturbazione.

Nello specifico, al Nord e al Centro le temperature si porteranno sotto i 25 gradi mentre al Sud le temperature saliranno fino ad arrivare tra i 28 e i 30 gradi.

Attesa una seconda perturbazione in Italia

Tra il 10 e il 13 è attesa una seconda perturbazione, che porterà un’ulteriore rinfrescata in Italia.

Le temperature massime si assesteranno attorno ai 20 gradi al Centro-Nord e sotto i 25 gradi nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori.

Stando alle ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, quindi, attorno alla metà del mese di ottobre le temperature dovrebbero rientrare nella normalità per questo periodo dell’anno.

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