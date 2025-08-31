Previsioni meteo, a settembre torna l’estate con sole e temperature miti: quando diremo addio al maltempo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A settembre tornerà l’estate: le previsioni meteo per i primi giorni del mese parlano di temperature estive, con picchi di 30°C al Centro-Nord e fino a 33-34°C al Sud. Nel weekend il tempo sarà soleggiato su gran parte dell’Italia, ma si tratterà di una tregua temporanea: all’inizio della settimana successiva, infatti, il maltempo tornerà e le temperature si abbasseranno nuovamente.

Previsioni meteo: a inizio settembre torna l’estate su tutta Italia

Dopo il maltempo che ha interessato il Nord della Penisola nel weekend del 30 e 31 agosto 2025, nelle prossime giornate l’instabilità e il maltempo lasceranno spazio ad un ritorno dell’estate.

Le previsioni meteo per l’inizio di settembre 2025 parlano infatti di un nuovo rialzo delle temperature, con un clima mite e sole praticamente ovunque.

iStock

Le temperature attese sono tipicamente estive

IlMeteo, in particolare, parla di una “rimonta anticiclonica” che sarà all’origine di un tempo stabile sulla nostra Penisola.

Dovremo però attendere mercoledì 3 settembre per godere di un breve periodo di stabilità.

Gli effetti dell’anticiclone

Stando alle recenti previsioni meteo, infatti, la prima settimana di settembre inizierà con diversi episodi di instabilità. Grazie agli effetti dell’anticiclone, però, a partire da mercoledì il sole tornerà a splendere sull’Italia.

Gli effetti della rimonta anticiclonica saranno ancor più evidenti nel weekend del 6 e del 7 settembre, quando le temperature che si registreranno saranno tipicamente estive.

Sono infatti previste punte di circa 30 °C in Centro e Nord Italia e picchi di 33-34°C nelle regioni del Sud.

Temperature che, però, sono ben lontane da quelle registrate nel corso dei picchi estivi.

Il ritorno del maltempo

L’addio al maltempo, tuttavia, sarà solo temporaneo. Le previsioni meteo per le successive settimane di settembre, infatti, parlano di un “doppio attacco”, proveniente da ovest e est.

Stando a quanto riportato da IlMeteo, infatti, a partire da lunedì 8 settembre dovremo salutare la stagione estiva, perché temporali con grandine e forti piogge interesseranno l’Italia.

I fenomeni temporaleschi riporteranno le temperature in linea con quelle stagionali.