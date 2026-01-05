Previsioni meteo allontanano la neve dall'Italia, pochissimi fiocchi e ondata di freddo polare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un’ondata di freddo polare interesserà a breve l’Italia, portando un po’ di neve. Rispetto alle previsioni meteo dei giorni scorsi, però, gli ultimi aggiornamenti sembrano ridimensionare la portata delle precipitazioni, che potrebbero limitarsi a pochissimi fiocchi e solo in alcune zone del Paese.

Le previsioni meteo di Giuliacci tra freddo e neve

Il colonnello Mario Giuliacci, a proposito delle previsioni meteo relative a martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, e mercoledì 7 gennaio, ha detto: “È certo l’arrivo di un nucleo di aria gelida dal circolo polare, il più gelido dall’inizio dell’inverno. Certo è anche il crollo di 5-10 gradi al Centro Nord, in Campania, Lucania, Calabria Tirrenica e isole maggiori”.

In merito alla possibilità di neve, il meteorologo ha detto: “Qui iniziano le dolenti note: qualche area non vedrà le nevicate che sembravano potessero arrivare”. Poi, entrando più nello specifico, ha aggiunto: “Non ci saranno nevicate né su Veneto né sull’Emilia“.

ANSA

Una foto diffusa nel mese di dicembre dal sindaco di Livigno, Remo Galli, che mostra i cannoni in azione per innevare le piste della località sciistica anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Le previsioni meteo del 6 gennaio sulla neve in Italia

Mario Giuliacci, in riferimento alla giornata di martedì 6 gennaio, ha spiegato: “Ci saranno pochi centimetri di neve sulle coste della Romagna e delle Marche e fino a 300-500 metri su Abruzzo e Molise“.

Dove nevicherà in Italia il 7 gennaio

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, stando alle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, “nevicherà su Abruzzo e Molise fino alle coste, sui rilievi laziali e campani fino a 600 metri, sulla Calabria fino a 800 metri, sulla Sicilia fino a 1000 metri e sulla Sardegna tra 300 e 500 metri“.

Il bollettino di vigilanza meteo della Protezione Civile del 6 gennaio

Il bollettino di vigilanza meteo diffuso dalla Protezione Civile per la giornata di martedì 6 gennaio segnala “nevicate in generale calo fino a quote collinari su Marche e Umbria e dal pomeriggio sull’Abruzzo”, con apporti al suolo classificati “da deboli a moderati”.

Per quanto riguarda, invece, le temperature, queste saranno “in locale sensibile calo nei valori minimi al Sud e sui settori alpini, con valori ancora bassi al Nord”.