Previsioni meteo, ancora sole ovunque e temperature estive poi piogge e calo termico: il quadro di ottobre

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano che in tutta Italia continuerà a regnare il bel tempo da Nord a Sud, con temperature sopra la media stagionale. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre splenderà il sole quasi ovunque, con le massime tra 24°C e 28°C. Gli esperti annunciano un cambio di rotta tra martedì 6 e mercoledì 7, quando aumenterà l’instabilità: in arrivo un calo termico e piogge, soprattutto sul versante tirrenico.

Previsioni meteo Italia, bel tempo ovunque fino a lunedì 5 ottobre e temperature sopra la media

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, ha spiegato che la persistenza dello scudo anticiclonico sull’Italia continuerà anche nelle prossime ore a fungere da barriera nei confronti della circolazione occidentale atlantica.

In altre parole, il blocco sta impedendo alle perturbazioni di dirigersi verso est, ossia verso lo Stivale. Così, domenica 4 e lunedì 5 ottobre, in tutta la Penisola proseguirà il dominio di sole e bel tempo. Previsto solo qualche annuvolamento e qualche debole piovasco sulle Alpi occidentali, sulle aree tirreniche e in alcune zone dell’Appennino.

ANSA

Temperature ben al di sopra della media stagionale.

Tra martedì 6 e mercoledì 7 cambio di rotta: piogge in arrivo

Tra martedì 6 e mercoledì 7 ci dovrebbe essere il primo ‘assaggio’ d’autunno. Si prevede che la struttura anticiclonica manifesterà un primo cedimento che dovrebbe provocare l’avvicinamento di una saccatura di origine atlantica da ovest.

Ciò significa che a ridosso delle regioni tirreniche potrebbero arrivare precipitazioni che dovrebbero segnare l’avvio di una fase atmosferica decisamente più instabile su scala nazionale. Secondo gli esperti ci sarà la prima vera rottura stagionale verso un contesto tipicamente autunnale.

In particolare, da martedì 6 si prevede tempo variabile al Nord, con possibili temporali in Romagna. Anche al Centro dovrebbe manifestarsi instabilità diffusa, specie sulle tirreniche. Al Sud nuvoloso, con probabilità piuttosto alta di temporali in Campania verso sera.

Cosa aspettarsi nel mese di ottobre e quando arriva l’autunno

Anche Giuseppe Stabile, meteorologo di MeteoGiuliacci, il portale dedicato alle previsioni del maresciallo Mario Giuliacci, ha riferito che la tendenza dovrebbe cambiare nei prossimi giorni.

“Per l’inizio della prossima settimana, nessun cambiamento – ha dichiarato Stabile – Un segnale di cedimento del promontorio subtropicale è atteso tra martedì e mercoledì, quando una circolazione debole ciclonica si avvicinerà alla nostra penisola da nord-est, ma si muoverà ancora in un campo di alta pressione. In quota ci sarà questo cedimento, ma al momento non ci sentiamo di annunciare un cambio netto di circolazione”.

“Intanto la depressione rimane ancora parcheggiata sull’Europa sud orientale, mentre si rinvigorisce la circolazione depressionaria ad ovest della penisola iberica. Probabilmente poi le mappe a più lungo termine mostreranno un netto cambio di circolazione grazie all’abbassamento del flusso perturbato oceanico in direzione della nostra penisola. Probabilmente questo potrebbe avvenire nel corso del prossimo fine settimana, quindi mi riferisco al periodo tra il 9 e l’11 di ottobre”.

“Dal 5 all’11 piogge al Nord e sulle regioni del Centro affacciate sul Tirreno. Dal 12 al 18 piogge abbondanti su Sud, Sicilia e Sardegna. Al Centro Nord piogge nella norma, ma con temperature gradevoli. Dal 19 al 25 potrebbe continuare la fase piovosa, ma ancora con temperature gradevoli”, ha concluso Stabile.