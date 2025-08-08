Previsioni meteo caldo africano, oltre i 40 gradi percepiti nella settimana di Ferragosto: le città in allerta

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bollino rosso in tante città per l’ondata di caldo africano che investirà tutta Italia nella settimana di Ferragosto. In vista della festività di metà mese, le previsioni indicano da Nord a Sud temperature vicine ai quaranta gradi, con l’afa che sarà avvertita in particolare nel Settentrione.

L’ondata di caldo africano

La nuova ondata di caldo estremo sarà portata in tutta la Penisola dal ritorno dell’anticiclone africano Caronte, che allargherà la bolla di alta pressione, spostando masse d’aria rovente dal deserto del Sahara a buona parte dell’Europa.

Di fronte a questo quadro, i meteorologi prevedono il veloce raggiungimento di temperature elevate in Italia, in particolare entrando nella settimana di Ferragosto, quando si cominceranno a toccare picchi intorno ai 40 gradi in diverse città italiane.

Le città da bollino rosso a Ferragosto

Il portale IlMeteo.it prevede a partire dal 10 fino al 15 agosto massime tra 35 e 40 gradi. I livelli più alti si raggiungeranno già da domenica, soprattutto nel Centro e Nord Italia: 40 gradi a Firenze, 39 a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni, 38 a Bologna, Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona.

Le temperature torride sono attese già nelle prossime ore, con 38 gradi a Firenze e Terni, 36 gradi a Roma e 35 gradi a Napoli.

Le previsioni meteo

Ma la vera scalata al termometro inizierà da sabato 9 agosto, con le temperature che schizzeranno a 39 gradi nella piana Firenze-Prato-Pistoia, raggiungendo i 38 gradi a Terni, e registrando i 37 con un alto livello di umidità ad Arezzo, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo.

Caldo e afa saranno in continuo aumento, indistintamente al Nord, al Centro e al Sud Italia. Domenica 10 le previsioni saranno sopra la media in tutta la Penisola, di 6/8°C oltre alla norma per la prima decade di agosto.

Anche secondo 3Bmeteo, poche variazioni anche per lunedì, con un possibile lieve calo al Nordest e medio Adriatico.

La cappa della canicola estiva dovrebbe cominciare a diradarsi dopo Ferragosto, quando qualche temporale arriverà in Italia.