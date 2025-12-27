Previsioni meteo Capodanno 2026, gelo polare in arrivo sull’Italia con vento e pioggia insieme a rischio neve

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La fine del 2025 si avvicina e la domanda che ribolle è una sola: come sarà il meteo a Capodanno? Secondo le previsioni meteo, un poderoso vortice artico è in discesa verso l’Europa e interesserà anche l’Italia, determinando una fase pienamente invernale proprio tra San Silvestro e l’inizio del nuovo anno. Meglio, dunque, preparare sciarpa e guanti.

Le previsioni meteo per Capodanno

Le correnti gelide, in arrivo dalle alte latitudini e in parte dalla Russia, porteranno prima un netto miglioramento del tempo dopo le recenti fasi perturbate, ma a caro prezzo: le temperature registreranno un drastico calo, con valori ben sotto lo zero durante la notte e nelle ore del primo mattino, soprattutto in pianura al Nord e nelle aree interne del Centro.

Tra domenica 28 dicembre e i giorni successivi, infatti, l’alta pressione garantirà stabilità, ma si aprirà contemporaneamente un corridoio favorevole all’afflusso di aria gelida sull’Europa e sul Mediterraneo.

iStock NoelBennett

Nord Italia fra gelo, stabilità e nebbie

Per la notte di San Silvestro e Capodanno le condizioni al Nord appaiono nel complesso stabili. 3B Meteo segnala tempo in prevalenza asciutto, con foschie dense e nebbie nelle ore più fredde e nubi basse in sollevamento durante il giorno.

Le temperature, però, saranno rigide, con valori diffusamente sotto lo zero e gelo esteso, in un contesto comunque generalmente privo di precipitazioni.

E il freddo, di certo, non aiuta ad affrontare l’influenza K che quest’anno sta registrando un boom di contagi.

Centro Italia fra cielo variabile e freddo intenso

Sul Centro Italia si prevede una situazione più dinamica. Nubi sparse e schiarite nelle giornate precedenti il Capodanno.

Ma nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio l’ingresso di correnti fredde nord-orientali potrebbe portare nuvolosità più compatta lungo il versante adriatico, con qualche isolata pioggia e il rischio di nevicate fino a quote molto basse nelle ore successive, soprattutto a inizio 2026. Le aree interne faranno i conti con gelate diffuse e valori sotto la media stagionale.

Sud e Isole più esposte a pioggia e neve a bassa quota

Il Sud sarà il settore maggiormente esposto agli effetti del freddo artico. La nuvolosità sarà variabile con piovaschi tra le Isole maggiori, il basso Tirreno e lo Ionio.

Ma dal Capodanno e nei giorni immediatamente successivi le correnti gelide potrebbero destabilizzare l’atmosfera mediterranea, aumentando il rischio di precipitazioni diffuse e nevicate fino a bassa quota. Venti orientali e nord-orientali moderati, mari mossi e freddo pungente completano il quadro.

Rischio ciclonico e nuova fase di maltempo

Dal primo weekend del 2026, secondo alcune proiezioni, non è esclusa la formazione di una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo. L’eventuale interazione tra l’aria gelida in discesa dall’Artico e una perturbazione atlantica potrebbe aprire la strada a nevicate diffuse anche a quote molto basse, aumentando il rischio di fenomeni significativi, soprattutto al Centro-Sud.