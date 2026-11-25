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Freddo e neve sono protagoniste della settimana a partire dal 25 novembre. Le previsioni meteo indicano nevicate fino a bassa quota che imbiancheranno anche le vette appenniniche e forti piogge e vento, in particolare su Liguria e Toscana, anche se interesseranno un po’ tutto il Centro e il Nord Italia.

La neve su Alpi e Appennini

Secondo le previsioni meteo, da oggi 25 novembre, una perturbazione sulle Alpi occidentali trasforma le precipitazioni in neve inizialmente a partire dai 1100/1300m ma i fenomeni si estenderanno rapidamente verso est al restante arco alpino, mentre il limite delle nevicate si abbasserà fin verso i 700/1000m.

Nella prima parte della giornata i fiocchi potrebbero spingersi temporaneamente anche a quote inferiori sul settore dolomitico, intorno ai 600/700m. La neve, a tratti abbondante, potrebbe interessare in particolare le Alpi Marittime, dove oltre i 1500m di quota sono previsti accumuli fino a 40cm con punte di 20/30cm su Cozie, graie e Lepontine.

Il fenomeno nevoso proseguirà fino a giovedì 26 novembre, arrivando a toccare anche l’Appennino tosco-emiliano, seppur a quote a partire dai 1300/1500m, con accumuli piuttosto importanti sulle vette, anche superiori a 40cm. La perturbazione successivamente allenterà con schiarite sulle Alpi occidentali e ultimi fenomeni su quelle centro-orientali, dove cesseranno nel corso della giornata, dopo aver depositato fino a 20/30cm oltre i 1500m.

Qualche sporadica nevicata potrebbe interessare anche l’Appennino centrale, a partire dai 1600/1700m e altra neve potrebbe scendere sulla dorsale appenninica centro-settentrionale anche nella giornata di venerdì.

Il vortice freddo con pioggia e vento

Il vortice ciclonico porta freddo, pioggia e vento sull’Italia, soprattutto al Nord e al Centro per poi estendersi al Sud. Il maltempo interesserà tutto il Settentrione già da oggi 25 novembre, con accumuli pluviometrici diffusi segnatamente nella Liguria di Levante, nell’Alta Toscana, nei settori prealpini lombardo-veneti e nella fascia pedemontana friulana.

Nello specifico sono previsti fino a 80/100mm di pioggia sulla Liguria con picchi di 120mm sui settori orientali, simili accumuli possibili anche tra Veneto e Friuli. Abbondanti rovesci a sfondo temporalesco anche sulle regioni centrali sull’area tirrenica, ma i temporali interesseranno anche il Sud tra Sardegna e Campania in estensione entro sera ai restanti settori.

Le temperature sono in ulteriore calo al Nord e in lieve aumento al Centro e al Sud. Venti forti a rotazione ciclonica con mari molto mossi o agitati e locali mareggiate.

Le previsioni del 25 e 26 novembre

Il 25 novembre è caratterizzato da neve, pioggia e vento al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. In particolare l’attenzione è concentrata sulla Liguria e l’Alta Toscana dove sono attesi abbondanti rovesci. Le temperature si attesteranno tra 1°C e 5°C sulle pianure del Nord, tra 6°C e 10°C nelle zone interne del Centro e del Sud e tra 12°C e 16°C lungo i litorali e sulle Isole Maggiori.

Il 26 novembre il cielo potrebbe aprirsi tra Liguria e Piemonte, mentre altrove continueranno piogge sparse e nevicate dai 900/1000m. Prevista invece una spiccata variabilità al Centro con rovesci e locali temporali intervallati da brevi schiarite. La neve in Appennino potrebbe scendere oltre i 1400/1500m.

Tempo molto instabile anche al Sud con rovesci e temporali ma la tendenza va verso un miglioramento delle condizioni climatiche. Giovedì le temperature saranno in calo anche al Centro e su parte del Sud con venti tesi e mare molto mosso.