Previsioni meteo del ponte di Ferragosto: temporali e instabilità minacciano anche il weekend

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sarà un Ferragosto uggioso per molti italiani, come già previsto dall’Aeronautica militare. Il caldo africano che ha stretto l’Italia nella morsa delle temperature che sfioravano i 39 gradi cede il posto a locali rovesci e diffusa instabilità con un forte rischio di temporali che interesseranno la penisola per tutto il weekend.

Le previsioni per Ferragosto

Venerdì 15 agosto è probabilmente una delle date più attese dagli italiani. Ferie Augustae, infatti, da sempre ricorda un giorno di riposo trascorso al mare o in montagna per consuetudine, un’occasione per passare del tempo insieme alla propria famiglia e i propri affetti. Quello del 2025, tuttavia, rischia di essere segnato da fenomeni di instabilità.

Come riporta 3b Meteo a Ferragosto il Nord sarà diviso tra cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, fino all’arrivo di fenomeni convettivi con temporali che colpiranno Alpi, Prealpi e anche l’alta pianura.

iStock Il weekend di Ferragosto sarà segnato da temporali e diffusa instabilità, secondo le previsioni dell’Aeronautica militare

Instabilità anche al centro, dove a una mattinata di cielo sostanzialmente sereno seguirà un pomeriggio segnato da temporali che interesseranno prevalentemente l’Abruzzo e le zone interne del Lazio, ma non si escludono rovesci in altre zone.

Al Sud, infine, si prevedono forti temporali nel pomeriggio sulle zone interne con un lieve calo delle temperature dovuto ai venti provenienti da nord che saranno deboli o moderati.

Temporali previsti anche per il sabato

Le condizioni di instabilità insisteranno sull’Italia anche nella giornata di sabato 16 agosto. Al Nord, dopo le prime ore allietate da cielo sereno o poco nuvoloso, riprenderanno i temporali su Alpi e Prealpi nelle fasce pomeridiane.

Le medesime condizioni interesseranno il Centro, con intensi rovesci sulle zone interne di Abruzzo e Lazio e forti temporali che potrebbero estendersi anche fino alle coste tirreniche.

Al Sud peggioreranno i fenomeni di instabilità. In Calabria e sulla Sicilia tirrenica i temporali arriveranno sin dalla mattina e localmente si prevedono rovesci di forte intensità. Le precipitazioni a carattere temporalesco interesseranno anche il Molise, la Campania, le zone interne della Puglia e la Basilicata, con fenomeni isolati anche in Sardegna.

Il maltempo persisterà anche domenica

Per finire, secondo 3b Meteo l’instabilità interesserà la penisola anche nella giornata di domenica 17 agosto. Al nord, specialmente sulle Alpi e le Prealpi orientali, dopo una mattinata con pochi disturbi faranno ritorno i temporali che potrebbero estendersi anche in pianura.

Gli stessi fenomeni interesseranno il Centro, dove continueranno gli episodi di instabilità specialmente nei territori dell’Appennino dove potrebbero verificarsi forti temporali.

Al Sud, infine, si ripeterà il copione dei giorni precedenti: al mattino si alterneranno zone di cielo sereno o poco nuvoloso e disturbi lievi, fino al pomeriggio quando riprenderanno i fenomeni temporaleschi che si estenderanno fino alla zona tirrenica.

La diffusa instabilità del weekend di Ferragosto è dovuta allo scontro tra le correnti fredde provenienti dal nord e il caldo che arriva dal Nord Africa, un contatto che favorisce la generazione di un fronte temporalesco destinato a occupare l’Italia almeno fino a lunedì 18 agosto.