Previsioni meteo del secondo weekend di settembre, dopo pioggia e temporali torna il sole: che tempo farà

In arrivo il bel tempo dopo l’ondata di pioggia e temporali verificatisi nei giorni scorsi in alcune zone dell’Italia. Per il primo weekend di settembre, su gran parte dello Stivale, splenderà il sole e si prevede che ci sarà anche un innalzamento delle temperature. Tale fenomeno, secondo le previsioni meteo, sarà innescato da una risalita di un promontorio anticiclonico africano.

Previsioni meteo, sole quasi ovunque nel primo weekend settembre

La formazione di una nuova depressione atlantica a ovest del Regno Unito provocherà durante il fine settimana la risalita di un promontorio anticiclonico africano che farà da anticamera all’arrivo della perturbazione connessa al Vortice.

Inizialmente una breve e intensa ondata di calore si verificherà in Spagna e in Francia. Dopodiché, a partire già da domenica, sono previsti forti piogge.

In Italia invece ci saranno per lo più condizioni di tempo stabile e le precipitazioni impiegheranno qualche giorno in più a manifestarsi.

Temperature in aumento nel fine settimana

Nel weekend, su quasi tutta la Penisola, regnerà il sole. Solo in qualche zona il cielo sarà disturbato da qualche velatura o stratificazione che anticiperà l’arrivo del fronte sub tropicale.

Nel fine settimana aumenteranno le temperature a partire dalle regioni del Sud.

Nord, Centro e Sud, weekend all’insegna del bel tempo

In particolare, al Nord il tempo sarà stabile e soleggiato con sporadiche e circoscritte velature nel cielo. Anche sui rilievi alpini prevista scarsa nuvolosità pomeridiana.

Al Centro si verificherà una situazione simile a quella che si manifesterà al Nord. Principalmente splenderà ovunque il sole infastidito in casi isolati da locali velature in transito.

Anche al Sud ci sarà bel tempo, nuvole praticamente assenti o molte isolate. Temperature in aumento soprattutto in Sardegna.

Per quel che riguarda i venti settentrionali, saranno deboli in rotazione da Sud Este sui bacini occidentali. I mari che circondano lo Stivale saranno poco mossi o calmi.