Previsioni meteo del secondo weekend di settembre, dopo pioggia e temporali torna il sole: che tempo farà

Previsioni meteo del primo weekend settembre, sole quasi ovunque in Italia e innalzamento delle temperature
In arrivo il bel tempo dopo l’ondata di pioggia e temporali verificatisi nei giorni scorsi in alcune zone dell’Italia. Per il primo weekend di settembre, su gran parte dello Stivale, splenderà il sole e si prevede che ci sarà anche un innalzamento delle temperature. Tale fenomeno, secondo le previsioni meteo, sarà innescato da una risalita di un promontorio anticiclonico africano.
- Previsioni meteo, sole quasi ovunque nel primo weekend settembre
- Temperature in aumento nel fine settimana
- Nord, Centro e Sud, weekend all'insegna del bel tempo
La formazione di una nuova depressione atlantica a ovest del Regno Unito provocherà durante il fine settimana la risalita di un promontorio anticiclonico africano che farà da anticamera all’arrivo della perturbazione connessa al Vortice.
Inizialmente una breve e intensa ondata di calore si verificherà in Spagna e in Francia. Dopodiché, a partire già da domenica, sono previsti forti piogge.
In Italia invece ci saranno per lo più condizioni di tempo stabile e le precipitazioni impiegheranno qualche giorno in più a manifestarsi.
Nel weekend, su quasi tutta la Penisola, regnerà il sole. Solo in qualche zona il cielo sarà disturbato da qualche velatura o stratificazione che anticiperà l’arrivo del fronte sub tropicale.
Nel fine settimana aumenteranno le temperature a partire dalle regioni del Sud.
In particolare, al Nord il tempo sarà stabile e soleggiato con sporadiche e circoscritte velature nel cielo. Anche sui rilievi alpini prevista scarsa nuvolosità pomeridiana.
Al Centro si verificherà una situazione simile a quella che si manifesterà al Nord. Principalmente splenderà ovunque il sole infastidito in casi isolati da locali velature in transito.
Anche al Sud ci sarà bel tempo, nuvole praticamente assenti o molte isolate. Temperature in aumento soprattutto in Sardegna.
Per quel che riguarda i venti settentrionali, saranno deboli in rotazione da Sud Este sui bacini occidentali. I mari che circondano lo Stivale saranno poco mossi o calmi.