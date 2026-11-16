Previsioni meteo di Giuliacci sulle 4 fasi di pioggia fino a fine novembre, "situazione preoccupante"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Quattro fasi di maltempo potrebbero interessare l’Italia fino al 28 novembre 2026, con piogge frequenti e un brusco cambiamento delle temperature. È lo scenario delineato dal meteorologo Mario Giuliacci in un video pubblicato su suoi canali social. Le precipitazioni dovrebbero concentrarsi soprattutto sulle regioni tirreniche e sul Levante ligure, territori già interessati da abbondanti piogge nelle ultime settimane. Il meteorologo ha definito la situazione “preoccupante”, richiamando l’attenzione sul rischio di esondazioni dovuto ai terreni già saturi d’acqua.

Le quattro fasi di pioggia previste da Giuliacci

Secondo Mario Giuliacci, l’Italia dovrà affrontare una successione di perturbazioni nella seconda metà del mese. Il meteorologo ha individuato quattro periodi principali:

15-16 novembre: prima fase legata al ciclone arrivato domenica sull’Italia

16-19 novembre: nuova fase perturbata, con piogge su diverse regioni

22-24 novembre: possibile ritorno del maltempo, soprattutto sui settori occidentali

26-28 novembre: quarta fase piovosa che potrebbe interessare la Penisola

L’esperto ha precisato che le previsioni oltre cinque o sei giorni non consentono di individuare con precisione il tempo previsto in ogni singola giornata. È però possibile, secondo il meteorologo, identificare con una certa probabilità i periodi maggiormente esposti al passaggio delle perturbazioni. Le date delle ultime due fasi rappresentano quindi una tendenza meteorologica e potrebbero subire variazioni con i successivi aggiornamenti.

Rischio esondazioni, le regioni più esposte

Le preoccupazioni riguardano soprattutto la quantità di pioggia che potrebbe cadere su territori già colpiti dal maltempo. “Situazione preoccupante”, ha affermato Mario Giuliacci, indicando tra le zone maggiormente esposte le regioni tirreniche e il Levante ligure. Secondo il meteorologo, nelle ultime settimane su questi territori “ha piovuto molto, anzi direi troppo”.

Il problema principale è rappresentato dalla saturazione dei terreni. Quando il suolo non riesce più ad assorbire l’acqua, le nuove precipitazioni tendono a scorrere rapidamente in superficie. L’acqua raggiunge quindi torrenti e fiumi, provocando un aumento della portata e, nelle situazioni più critiche, possibili esondazioni. Il rischio effettivo dipenderà dall’intensità delle piogge e dalle condizioni locali dei corsi d’acqua.

Quando arriva il freddo

La seconda metà di novembre sarà caratterizzata anche da oscillazioni termiche. Secondo Mario Giuliacci, tra il 17 e il 19 novembre le temperature subiranno un deciso aumento, con valori superiori alle medie stagionali in diverse zone. Il rialzo sarà favorito dalla circolazione di correnti miti, particolarmente evidente sulle regioni adriatiche e meridionali. Successivamente è atteso un brusco calo termico, con l’arrivo di aria più fredda soprattutto al Centro-Nord.