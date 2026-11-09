Previsioni meteo di Mario Giuliacci su pioggia abbonandante per quasi 10 giorni e ondata di freddo

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Per circa dieci giorni, a partire da lunedì 9 novembre, l’Italia sarà interessata da una pioggia abbondante che interesserà soprattutto le zone tirreniche e non solo, con sbalzi termici che porteranno in una prima fase a un rialzo delle temperature e in una seconda fase a un brusco calo. Lo riferisce Mario Giuliacci dal suo canale YouTube, Meteo Giuliacci, che ci ricorda che novembre è ben noto per essere uno dei mesi più piovosi dell’anno, ma sarà anomala l’ondata di freddo che si abbatterà sulle regioni. I fenomeni saranno dovuti a un ciclone atlantico in partenza dal nord-ovest della Spagna, in transito verso il Belpaese.

Le previsioni meteo di Giuliacci: “Arriva ciclone atlantico”

Come anticipato, sul suo canale YouTube Meteo Giuliacci, il noto meteorologo ha annunciato l’arrivo sull’Italia di un forte ciclone atlantico formatosi nell’area nord-ovest della Spagna.

Questa perturbazione porterà forte instabilità sul nostro Paese, con possibili fenomeni estremi. Tali fenomeni si presenteranno a partire da lunedì 9 novembre e interesseranno la Penisola fino al giorno 18.

In questi dieci giorni arriverà il primo freddo dell’anno, che si accompagnerà a piogge che si concentreranno maggiormente sulle regioni tirreniche, ma non solo. Come riporta l’Aeronautica Militare sul sito ufficiale di 3b Meteo, questa corrente percorrerà il perimetro a nord dell’alta pressione che in questo momento è ferma sulle latitudini centro-meridionali del continente.

Dopo un primo caricamento nella giornata di lunedì 9 novembre, da martedì 10 i fenomeni si intensificheranno e in alcune regioni raggiungeranno il loro picco, con locali nubifragi e peggioramenti al centro-nord.

Piogge dal 9 novembre, la prima perturbazione

Andiamo nel dettaglio. Giuliacci annuncia che “le piogge saranno piuttosto abbondanti sulle regioni tirreniche di nord-est”, nelle quali potrebbero “verificarsi degli eventi estremi”. Il ciclone atlantico invierà sull’Italia ben due perturbazioni. La prima si abbatterà sul Paese a partire da martedì 10 novembre, con precipitazioni che copriranno buona parte della Penisola, in particolare la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia.

Nella giornata di mercoledì 11 novembre insisteranno sul nord della Toscana e sul nord-est, mentre si diraderanno sul resto del Paese. Un ulteriore peggioramento arriverà giovedì 12 novembre, con locali eventi abbondanti che interesseranno tutto il nord Italia, la Toscana e il Centro.

La seconda perturbazione dal 13 al 18 novembre

Dal 13 al 18 novembre, secondo Giuliacci, prenderà vita “un accumulo di pioggia abbondante” che interesserà “soprattutto le regioni tirreniche” e il nord-est.

Secondo la grafica, le piogge saranno comunque distribuite su tutta la Penisola, fino alla Calabria e nella parte occidentale della Sardegna. Il resto del sud sarà luogo di annuvolamenti e tempo mite.

Arriva il primo freddo

Nonostante l’arrivo del ciclone atlantico, tra il 13 e il 15 novembre si registreranno temperature in rialzo fino a 7 gradi al centro, ma dal 15 al 17 “ci sarà un brusco crollo termico con sensazione di freddo“, spiega Giuliacci, che interesserà soprattutto le regioni settentrionali.

Mario Giuliacci, oramai un volto storico delle previsioni meteo in Italia, con l’avvento dei social è stato elevato a star del web. In un intervento recente, si è scagliato inoltre contro i “tuttologi” che puntualmente criticano le sue previsioni.