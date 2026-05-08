Previsioni meteo estate 2026, col super El Niño luglio e agosto più caldi del solito: fino a 2 gradi in più

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Italia rischia un’estate con temperature record e fenomeni estremi. Secondo gli esperti non ci sono quasi più dubbi sul fatto che El Niño non solo sia tornato, ma che si presenterà nello scenario peggiore, ovvero il “Super El Niño“. Le temperature inizieranno a salire già tra maggio e giugno, ma l’accelerazione avverrà in particolar modo a luglio e agosto, con anomalie di +1,5/+2 °C. Valori eccezionali che si rispecchiano anche nei mari, con una temperatura marina superiore ai +2 °C per tre mesi consecutivi.

Previsioni meteo dell’estate 2026

Gli esperti dispongono di un modello previsionale basato proprio su El Niño, che mostra l’andamento delle anomalie termiche del mare nelle principali aree globali. A partire da questi dati, la probabilità che El Niño si presenti nell’estate 2026 è particolarmente elevata, quasi scontata.

Anzi, si parla di “Super El Niño”, con un’anomalia delle temperature marine che supererà di almeno 2 °C i valori di riferimento per tre mesi consecutivi. Secondo le proiezioni, tra maggio e giugno si supererà la soglia di +0,5 °C, mentre tra luglio e agosto gli scostamenti aumenteranno tra +1,5 °C e +2 °C.

Il problema di El Niño non è tanto l’impatto immediato, per quanto possa infuocare l’estate, ma gli strascichi del fenomeno: secondo le stime, tra settembre e novembre si potrà arrivare anche a +3 °C o oltre rispetto alla media stagionale.

Gli effetti su Europa e Italia

Se l’area del pianeta si riscalderà come previsto, anche l’Europa e l’Italia subiranno un’estate molto calda. Nel continente europeo, però, ci sono altri fenomeni atmosferici che potrebbero interagire con El Niño e peggiorarne gli effetti.

Secondo le previsioni stagionali, l‘estate 2026 sarà già più calda della media, con anomalie tra +1 °C e +2 °C in diverse aree europee. In particolare, l’Italia subirà ondate di calore più frequenti e temperature costantemente superiori alla norma.

Esattamente come nel quadro globale, anche l’autunno e l’inverno saranno influenzati da El Niño. Questo potrebbe causare periodi di siccità alternati a fasi di perturbazioni intense. In questo scenario, il territorio italiano è tra i più a rischio.

L’impatto sul clima globale

El Niño è un fenomeno dalla portata globale e duratura. Una delle conseguenze più probabili riguarda l’aumento della temperatura media mondiale. Se El Niño si presentasse nella sua versione “Super”, sia il 2026 che il 2027 risulterebbero estremamente caldi, con un superamento temporaneo della soglia di +1,5 °C rispetto all’era preindustriale.

Le aree più esposte sono il Nordamerica (Canada e Stati Uniti), il Golfo del Messico, l’America Centrale e l’area caraibica. Effetti negativi sono attesi anche nel Sud America, tra Amazzonia, Ecuador e Perù.

L’Australia potrebbe subire le conseguenze più gravi, tra caldo estremo, siccità e aumento degli incendi boschivi. Si attendono, inoltre, ripercussioni sul monsone asiatico.