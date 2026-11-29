Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’arrivo di dicembre porta con sé quattro ondate di freddo e segna l’inizio ufficiale dell’inverno. Neve e gelate sono pronte a posarsi sull’Italia per effetto dell’aria fredda in arrivo dal circolo polare, secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, per attraversare la Penisola a cavallo del cambio del mese. Un calo delle temperature che in diverse aree del Paese si sentirà in maniera repentina.

Il crollo delle temperature

Il crollo termico sarà causato dall’espansione di un campo di alta pressione proveniente dall’Artico in stazionamento sull’Europa occidentale, che dall’ultimo fine settimana di novembre porterà freddo ma anche stabilità atmosferica sull’Italia.

Mario Giuliacci ha fatto il consueto punto sulle previsioni meteo nel nostro Paese sul suo noto canale Youtube, ricordando come l’inverno climatico farà la sua apparizione già dall’1 dicembre, molto prima della data che fa scattare ufficialmente la stagione, il 21 dicembre.

Le previsioni meteo di Giuliacci

Nella sua rubrica il colonnello prevede la comparsa entro il 10 dicembre di almeno tre delle quattro discese di freddo che dall’orlo del circolo polare artico si dirigeranno verso i Balcani, passando anche dall’Italia.

Secondo Giuliacci, il primo flusso di aria fredda provocherà “un calo sensibile soprattutto al Nord e sulle regioni adriatiche” a partire da sabato 29 e domenica 30 novembre e sarà seguito dalla seconda ondata tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, con una terza intorno a lunedì 7 dicembre e la quarta probabilmente dopo giovedì 10.

Neve e gelate in arrivo

Giuliacci ha sottolineato che l’aria fredda in arrivo “porterà poche piogge perché i venti freddi di solito non sono molto umidi, però porterà le gelate soprattutto al Nord e lungo le regioni del medio Adriatico”.

Il meteorologo prevede gelate in particolare in val padana, nelle Marche, Abruzzo, Molise e Umbria, oltre a nevicate lungo tutto l’Appennino già entro il 5-6 dicembre.