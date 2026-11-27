Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, l’ultimo weekend di novembre sarà diviso in due: sabato piogge al Sud e sull’Adriatico con neve sull’Appennino centrale dai 1.100 metri, domenica sole quasi ovunque ma gelate all’alba al Nord. Poi, secondo il meteorologo, temperature giù di 7 gradi entro il 3 dicembre e quattro irruzioni di aria polare in arrivo nelle prossime due settimane.

Le previsioni di Giuliacci

L’ultimo fine settimana di novembre segna lo spartiacque tra un autunno rimasto a lungo mite e l’arrivo del primo vero freddo della stagione. Secondo le proiezioni del colonnello Mario Giuliacci, sabato 28 e domenica 29 novembre l’Italia vivrà due giornate dal volto diverso: ancora qualche strascico di maltempo al Sud e sull’Adriatico, poi un deciso ritorno del sole, accompagnato però da un sensibile calo delle temperature.

Sarà il preludio a un dicembre che, nelle previsioni del meteorologo, si annuncia rigido, con almeno quattro discese di aria fredda dalle latitudini polari nell’arco di due settimane.

ANSA

Il meteo di sabato

Sabato le ultime precipitazioni si concentreranno tra il medio Adriatico e le regioni meridionali, mentre il Nord e il Tirreno centro-settentrionale potranno già contare su cieli in prevalenza sereni. I rovesci, localmente intensi, potranno scaricare tra 10 e 25 millimetri di pioggia nell’arco della giornata.

A fare notizia sarà soprattutto la neve: i fiocchi sono attesi intorno ai 1.100 metri sull’Appennino centrale, in particolare tra Marche, Lazio nord-orientale e Abruzzo, e oltre i 1.400-1.500 metri sui rilievi del Sud. A completare il quadro ci penserà il Grecale, con raffiche fino a 40-50 km/h su Ionio e basso Adriatico e mari molto mossi nel Meridione.

Le previsioni di domenica

Domenica il miglioramento sarà più netto e il sole tornerà protagonista su gran parte del Centro-Nord. Fa eccezione il versante ionico della Calabria, dove non si escludono piogge anche abbondanti, destinate però a esaurirsi nel corso del pomeriggio. Il rovescio della medaglia sarà il freddo: a 1.500 metri di quota il termometro scenderà a -2/-3°C, probabilmente i valori più bassi di tutto l’autunno.

All’alba sono attese gelate sulle pianure settentrionali e nelle conche dell’Appennino centrale, con minime attorno allo zero. Le tabelle di Giuliacci per il fine settimana indicano minime di -4°C ad Aosta, -1°C a Torino, 0°C a Milano e Trieste, con massime che al Nord non andranno oltre i 4-9 gradi; più miti Roma, che toccherà i 14°C, e Napoli, fino a 16°C.

Lunedì temperature in discesa

Con l’inizio della nuova settimana un campo di alta pressione riporterà stabilità, ma non tepore. Il calo termico proseguirà anzi in modo graduale, fino a circa 7 gradi in meno entro giovedì 3 dicembre, con effetti più evidenti al Nord e lungo la fascia adriatica. Le gelate notturne diventeranno frequenti in Pianura Padana, nelle Marche, in Abruzzo, Molise e Umbria, mentre le piogge si faranno più rare.

Il tutto sarà in coincidenza con il 1 dicembre, data d’avvio dell’inverno meteorologico, in anticipo di tre settimane su quello astronomico. Per Giuliacci la chiave del cambiamento è il vortice polare: “Da questa nostra analisi risulta che nella prima settimana di dicembre il gelido vortice polare tende a essere proiettato verso l’Europa a seguito della spinta verso l’Europa da parte dell’anticiclone del Pacifico”, ha spiegato il colonnello sul canale YouTube MeteoGiuliacci.

E ancora: “Potrebbe darsi che alla fine della prima decade di dicembre si possa assistere anche per l’Europa, quindi speriamo anche per l’Italia, a un’incursione di aria polare con fenomeni veramente invernali”.