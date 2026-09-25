Previsioni meteo, il freddo dalla Scandinavia poi il ribaltone con temperature fino a 31°C e sole ovunque

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le previsioni meteo indicano che l’Italia si avvia verso la fase autunnale, dopo aver vissuto un’estate torrida con temperature roventi. Nelle prossime ore ci sarà un calo termico. Già da venerdì 25 settembre aria fredda proveniente dalla Scandinavia imprimerà una brusca accelerazione alla transizione stagionale. Tuttavia sarà il bel tempo a dominare la Penisola.

Meteo, le previsioni: nei prossimi giorni sole quasi ovunque

L’inizio della stagione autunnale non sarà caratterizzato da un calo definitivo delle temperature. Si prevedono frequenti variazioni termiche, tipiche dei periodi di transizione, come riferito da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it.

Nelle prossime ore l’arrivo di una massa d’aria più fresca dal Nord Europa innescherà una discesa delle temperature, con i valori minimi che toccheranno i 15°C al Centro-Nord, mentre le massime non dovrebbero andare oltre i 25°C. Si avrà una simile situazione al Centro-Sud, con massime tra 26 e 27°C.

Perturbazioni al Centro-Sud venerdì 25 settembre, poi bel tempo tra sabato e domenica

Inoltre, sempre stando alle previsioni, venerdì 25 settembre si assisterà al passaggio di un sistema perturbato che dovrebbe portare precipitazioni sul versante adriatico, nel Meridione e localmente sul Lazio, con una contestuale intensificazione della ventilazione di Bora e Grecale sul settore adriatico e centro-meridionale.

A partire da sabato 26, il sole splenderà lungo tutta la Penisola. Attesi soltanto residui rovesci mattutini confinati alla Sicilia. Anche la giornata di domenica 27 sarà caratterizzata dal bel tempo e da temperature massime in aumento fino a 28°C anche al Centro-Nord. L’irraggiamento notturno porterà invece a una flessione delle minime, con valori compresi tra 12 e 13°C al Centro-Nord e intorno ai 15-16°C al Sud.

“Blocco omega” e anomalie termiche

Con l’inizio della nuova settimana si svilupperà verso nord un’espansione di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale, con una configurazione del cosiddetto “blocco ad Omega” tra due aree di bassa pressione stazionarie tra il Portogallo e la Grecia.

Una situazione che farà defluire aria calda verso l’Europa centro-occidentale, producendo anomalie termiche positive: le simulazioni stimano scarti fino a +8°C oltre la media tra Spagna, Francia e Germania, circa +5°C sul Nord Italia e tra +2 e +4°C al Centro-Sud, con punte locali fino a 31°C sulla Sardegna nella giornata di martedì.

Dunque nei prossimi giorni, fino a fine settembre, ad eccezione di venerdì 25, quando si verificheranno rovesci soprattutto al Centro-Sud, lungo tutto lo Stivale dominerà il bel tempo. Con l’inizio di ottobre si prevedono maggiori precipitazioni, con l’autunno che proverà a scacciare definitivamente l’estate.