Previsioni meteo Immacolata, sarà un Ponte "atipico" per il clima: la situazione in Italia da Nord a Sud
Previsioni meteo favorevoli per il ponte dell'Immacolata ma non per chi vuole sciare, clima stabile e temperature al di sopra della media
L’anticipo d’inverno con nevicate precoci sui rilievi lascia spazio a un rialzo delle temperature e al ritorno del sole in quasi tutta la penisola. Le previsioni meteo per il week-end del ponte dell’Immacolata portano buone notizie con clima stabile e più mite. Qualche rovescio persiste al Sud, nel resto della Penisola giornate soleggiate e senza neve.
Le previsioni per sabato 6 dicembre
Il ponte dell’Immacolata vede una fase climatica decisamente atipica per il periodo.
Il 6 dicembre, al Nord, nebbia e nubi basse sono in rapido dissolvimento. Il sole prevale nelle ore centrali poi tornano foschie e locali nebbie tra la sera e la notte. Qualche addensamento e locali fenomeni sulle Alpi occidentali.
Cielo nuvoloso in una località della cosa tirrenica
Giornata prevalentemente soleggiata anche al Centro, salvo nubi sparse sulla costa toscana e foschie o nebbie nottetempo e al primo mattino nelle valli.
Al Sud, residua instabilità su basso Tirreno e basso Adriatico con ultimi isolati piovaschi, più sole altrove. Temperature stazionarie. Venti moderati con rinforzi settentrionali. Mari mossi o molto mossi.
Le previsioni per domenica 7 dicembre
Domenica 7 dicembre si potranno verificare alcuni piovaschi in transito sulle Alpi occidentali, nel resto del Settentrione qualche velatura e un po’ di nebbia di notte e al primo mattino sui settori di pianura.
Al Centro, qualche nube sull’area tirrenica, bel tempo nel resto delle regioni centrali. Anche qui foschie e nebbie potrebbero apparire in nottata e al primo mattino nelle valli interne.
Al Sud, ancora qualche disturbo sul basso Tirreno con brevi piovaschi, soleggiato altrove con foschie e locali nebbie nottetempo e al primo mattino nelle valli. Le temperature resteranno stazionarie o saranno in lieve aumento. Venti deboli o moderati al Nord e mari mossi in tutta la Penisola.
Le previsioni per lunedì 8 dicembre
Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il sole splenderà al Nord. Ci saranno ancora foschie o nebbie durante la notte e al primo mattino sui settori di pianura.
Qualche nube sull’area tirrenica persisterà al Centro, mentre nelle restanti zone la giornata sarà soleggiata con foschie e locali nebbie nelle valli interne di notte e al primo mattino.
Tempo stabile e in prevalenza soleggiato con foschie e locali nebbie nottetempo e al primo mattino nelle valli anche al Sud. Le temperature saranno in lieve aumento con venti deboli o moderati settentrionali e mari mossi ovunque.