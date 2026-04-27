Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporali

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio prevedono sole e caldo grazie al ritorno dell’anticiclone. L’area di alta pressione atmosferica dovrebbe permettere l’arrivo di belle giornate con cieli in prevalenza sereni e temperature in aumento. Un miglioramento notevole rispetto ai giorni precedenti al weekend caratterizzati, invece, da instabilità con correnti più fresche e rovesci in alcune aree del territorio

Previsioni meteo ponte Primo Maggio, come sarà il tempo

Come riporta 3BMeteo, il ponte del Primo Maggio si aprirà con condizioni meteo generalmente favorevoli.

Sabato sarà caratterizzato da una prevalenza di sole su gran parte del territorio.

Previsto solo qualche annuvolamento sulle aree montuose e isolati piovaschi pomeridiani.

Domenica il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con qualche velatura in transito ma senza fenomeni rilevanti.

Le temperature saranno in aumento, con valori che potranno raggiungere i 25-26 gradi in diverse zone del Paese.

Vento debole, mentre i mari tenderanno a diventare più calmi rispetto ai giorni precedenti.

Il ruolo dell’anticiclone

La fase stabile sarà determinata dalla presenza dell’anticiclone, che garantirà condizioni di tempo più soleggiato e temperature in crescita.

Anche in presenza di alta pressione, non si esclude però la possibilità di temporali locali.

Come sottolineato da 3bMeteo, si tratta dei cosiddetti “temporali di calore”, fenomeni brevi e circoscritti che possono svilupparsi nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle zone interne e montuose.

Nel complesso, il ponte del Primo Maggio si prospetta quindi con condizioni meteo in miglioramento, con il ritorno del sole e un clima più mite su gran parte dell’Italia.

L’instabilità nei giorni precedenti al ponte del Primo Maggio

L’inizio della settimana è segnato dall’arrivo di correnti più fresche legate a una saccatura di origine artica, che si estende verso l’Europa centro-occidentale.

Questo fenomeno favorisce la formazione di un fronte instabile che interessa anche parte della Penisola.

Come evidenziato da 3bMeteo, il peggioramento non sarà uniforme su tutto il territorio.

Le aree più coinvolte saranno quelle alpine, con rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Qualche fenomeno potrà interessare anche la Val Padana e, tra giovedì e venerdì, alcune zone del Centro-Sud.

Al Centro e al Sud, almeno nella prima parte della settimana, prevarranno condizioni più stabili, con cieli in prevalenza sereni e temperature in lieve calo.

Tra mercoledì e giovedì temporali soprattutto al Nord

Nella giornata di mercoledì, 3BMeteo riporta che l’instabilità si concentrerà principalmente tra Lombardia e Nordest, con rovesci e possibili temporali fin dal mattino.

Nel pomeriggio i fenomeni potranno estendersi anche alle Alpi occidentali e localmente alle pianure tra Piemonte e Lombardia.

Giovedì si assisterà a una maggiore variabilità.

Al Nord si registreranno ancora residui fenomeni sulle aree alpine, mentre al Centro saranno possibili piovaschi lungo il versante adriatico.

Al Sud, invece, l’instabilità aumenterà tra il pomeriggio e la sera, con temporali localizzati.

Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, accompagnate da venti settentrionali anche sostenuti e mari generalmente mossi.