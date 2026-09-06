Previsioni meteo per la prossima settimana, da mercoledì in arrivo un calo delle temperature e pioggia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attesa tregua dal caldo è in arrivo. Secondo le previsioni meteo, da mercoledì 9 settembre le temperature si abbasseranno grazie all’arrivo di pioggia e aria fresca. Il caldo continuerà a imperversare sull’Italia fino ai primi giorni della settimana, ma da mercoledì è probabile una svolta, con temperature più in linea con la stagione.

Meteo, previsto un calo delle temperature

Il caldo anomalo è ormai agli sgoccioli, ma l’estate continuerà a farsi sentire ancora per qualche giorno.

Anche l’inizio della prossima settimana sarà stabile, soleggiato e caldo, con massime oltre i 33-34°C in diverse città e punte di 36°C in provincia di Foggia e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it, la svolta è attesa da mercoledì 9 settembre.

ANSA

Da mercoledì 9 settembre arrivano pioggia e aria fresca

Una perturbazione in discesa dalle Isole Britanniche e dalla Scandinavia verso il Mediterraneo porterà correnti più fresche e instabili, mettendo definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale.

Il contrasto con il caldo accumulato nei bassi strati dell’atmosfera potrebbe favorire precipitazioni anche intense, inizialmente al Nord e successivamente in estensione verso il Centro-Sud.

Insieme alle piogge arriverà anche un calo delle temperature, che potrebbero riportarsi su valori più vicini alle medie del periodo.

Le previsioni fino a martedì 8 settembre

Domenica 6 settembre sarà prevalentemente soleggiata e calda su tutta Italia, con il sole protagonista al Nord e al Centro e condizioni stabili anche al Sud. Lunedì 7 il tempo resterà sereno e caldo al Centro-Sud, mentre al Nord potrebbe verificarsi qualche acquazzone sulle zone montuose.

Martedì 8 ancora sole e temperature elevate praticamente ovunque: qualche rovescio potrà interessare le Alpi, mentre sul resto del Paese prevarranno condizioni pienamente estive. Tuttavia, secondo gli esperti, l’anticiclone africano potrebbe tornare sulla scena europea replicando nuove ondate di caldo anche nella seconda metà di settembre, anche se non al livello di quanto visto nei giorni scorsi.

Nei giorni scorsi si è parlato molto del fenomeno El Niño, atteso tra settembre e febbraio. Secondo gli esperti, il riscaldamento periodico promette di essere molto forte e di scatenare effetti ancora tutti da analizzare. I climatologi hanno lanciato l’allarme per temperature elevate e bombe d’acqua.