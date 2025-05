Previsioni meteo ponte 2 giugno, l'anticiclone africano porta il caldo ma attenzione a temporali e grandine

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Secondo le previsioni meteo, il ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche estive su gran parte d’Italia, grazie all’espansione dell’anticiclone africano che porterà temperature elevate e cieli sereni. Tuttavia, alcune regioni del Nord potrebbero essere interessate da temporali e grandine, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Ponte del 2 giugno, le previsioni meteo

Il ponte del 2 giugno 2025 sarà segnato da un clima prevalentemente estivo su gran parte del territorio italiano, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano che garantirà giornate soleggiate e temperature in aumento.

Il bel tempo interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali, dove si prevedono punte sopra i 30 gradi, favorendo gite fuori porta e prime giornate di mare. La situazione non sarà però uniforme su tutta la penisola.

Fonte foto: 123RF Anticiclone africano con improvvise perturbazioni temporalesche e grandine: ecco le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno

Alcune aree del Nord, in particolare quelle alpine e prealpine, dovranno infatti fare i conti con un’instabilità pomeridiana che potrebbe portare rovesci temporaleschi e locali grandinate. Il contrasto tra l’aria calda di origine sahariana e infiltrazioni più fresche in quota renderà il tempo incerto in alcune zone, con possibili sorprese anche intense.

Arriva l’anticiclone africano

L’anticiclone subtropicale africano, responsabile dell’ondata di caldo, si estenderà su gran parte della penisola italiana durante il ponte del 2 giugno.

Questa massa d’aria calda e secca, proveniente dal Sahara, porterà un aumento significativo delle temperature, con valori che potranno superare i 30°C in molte regioni.

L’anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, soprattutto al Centro e al Sud, mentre al Nord la sua influenza sarà parzialmente contrastata da infiltrazioni di aria più fresca e instabile.

La festa a rischio grandine

Nonostante il predominio dell’anticiclone africano, alcune aree del Nord Italia potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi durante il ponte del 2 giugno.

In particolare le regioni settentrionali, come Piemonte, Lombardia e Veneto, saranno esposte a possibili temporali intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Questi fenomeni saranno causati dall’interazione tra l’aria calda e umida presente al suolo e l’arrivo di correnti più fresche in quota, che favoriranno la formazione di nubi cumulonembi e l’innesco di moti convettivi.