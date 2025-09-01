Previsioni meteo prima settimana di settembre tra piogge e temporali, dove pioverà e quando finirà il maltempo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

I violenti fenomeni atmosferici che hanno colpito l’Italia nella seconda metà di agosto non sembrano voler mollare la presa. Anche nella prima settimana di settembre sono previsti forti temporali e piogge nonostante un generale innalzamento delle temperature sulla Penisola. Dopo una domenica di tregua la nuova ondata di maltempo prenderà di mira in particolare alcune zone del Centro e del Nord.

I temporali a settembre

Se per l’arrivo ufficiale dell’autunno dobbiamo l’equinozio del 22 settembre, quello meteorologico ha già bussato alla porta con una perturbazione atlantica proveniente dal Nord Europa che interesserà innanzitutto il Nord-ovest.

I primi rovesci e le forti precipitazioni si scateneranno da lunedì 1 settembre su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale. Il fronte temporalesco si sposterà poi verso il resto della Lombardia, il Triveneto e con un colpo di coda colpirà anche la Toscana, Lazio, fino alla Campania.

La rimonta dell’estate

L’estate però promette battaglia e darà ancora qualche segnale di resistenza da mercoledì a domenica, giorni in cui tornerà a risalire la Penisola.

Le temperature saranno nuovamente più miti, anche oltre i 30-32 gradi al Centro-Sud con picchi anche di 34 gradi, tra i 27 e i 30 gradi al Nord.

ANSA

L’ondata di maltempo sul litorale di Rimini

Le previsioni meteo

Piogge e temporali si intensificheranno entro la serata di lunedì 1 settembre a partire dalle Alpi occidentali, in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, prima di spostarsi in Lombardia e nel Triveneto.

Al Centro, il portale 3Bmeteo prevede meteo stabile e soleggiato, con qualche rovescio sull’alta Toscana. Nuvole sporadiche anche sul Salento e la Calabria, ma il sole farà da padrone su tutto il Sud.

Le perturbazioni proseguiranno martedì 2 settembre in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Turbolenze al Centro con temporali a singhiozzo e schiarite più ampie sul versante Adriatico. Instabilità anche al Sud con piovaschi locali su Molise e Gargano.

Mercoledì 3 settembre tornerà il sereno su quasi la totalità della Penisola e massime tra i 24 e 30 gradi. Rovesci isolati sulle Alpi orientali.

Meteo stabile e soleggiato atteso anche per giovedì 4 settembre con nubi sparse soltanto su Alpi e alcune aree del Nord e del Centro, intervallate da schiarite.

Cielo coperto con deboli piogge sulla costa della Liguria venerdì 5 settembre, con prevalenza di sole e qualche nuvola sul resto d’Italia.

Nubi sparse anche nella giornata di sabato 6 settembre soprattutto al Nord al Centro, prevalentemente sereno al Sud.