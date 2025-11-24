Previsioni meteo su neve e freddo artico, temperature in picchiata e fiocchi a Nord e sulle regioni tirreniche

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Neve e freddo polare caratterizzano le previsioni del tempo della settimana dal 24 al 30 novembre. Precipitazioni intense sono previste nell’intera area tirrenica, dalla Liguria alla Calabria. Le nevicate più insistenti sono segnalate dai meteorologi sull’Appennino.

Freddo artico in arrivo sull’Italia

A tracciare l’andamento delle condizioni meteorologiche previste in Italia nell’ultima settimana di novembre è 3BMeteo.

Le temperature, già basse rispetto alla stagione, a partire da martedì 25 novembre potrebbero calare ulteriormente, registrando freddo polare al Nord.

ANSA Un’immagine di repertorio di una nevicata a Milano con Parco Sempione imbiancato

Al Sud, sono invece previsti temporali e venti forti.

Le previsioni del tempo per giovedì 27 novembre registrano un generale miglioramento sull’intera Penisola, ad eccezione di Romagna e Appennino Settentrionale.

Sole al Nord e al Sud, con le temperature però in costante diminuzione.

Temporali forti sull’Adriatico

Dalle regioni tirreniche i temporali si sposteranno sul versante Adriatico.

La nota positiva sono le temperature stabili.

Il freddo polare dovrebbe iniziare a diminuire, registrando un percorso verso temperature in linea con le medie stagionali.

Dove ci sarà la neve in Italia

Le previsioni meteo instabili, a causa di un nuovo vortice di maltempo, rende difficile poter stabilire con esattezza quando e dove nevicherà.

Le nevicate sulle Alpi, sempre secondo 3BMeteo, durante l’ultima settimana di novembre si stabilizzeranno tra i 700 e i 1000 metri.

Le regioni in cui potrebbe nevicare sono Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, anche nelle valli prealpine.

Le regioni a rischio nubifragio

Tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre le regioni a rischio nubifragi sono Liguria e Calabria.

3BMeteo analizza la situazione specificando che il tempo sarà particolarmente instabile al Centro-Sud durante l’ultima settimana di novembre.

Giovedì 26 novembre la regione maggiormente da attenzionare per rischio temporali intensi è la Sicilia.

Domenica 30 novembre è previsto invece un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Centro-Nord.

Nelle regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia, le piogge potrebbero essere caratterizzati da tuoni, fulmini e raffiche di vento, a cui è meglio prestare attenzione.