Previsioni meteo sul caldo con l'anticiclone africano Pluto, temperature verso i 40 gradi ma anche temporali

L’Italia entra in una delle settimane più roventi dell’anno. L’anticiclone africano, già ribattezzato Pluto, si sta espandendo sull’intera penisola, portando temperature eccezionalmente elevate, afa intensa e notti tropicali. Il picco è atteso tra mercoledì 25 giugno e venerdì 27 giugno, ma al Nord non sono esclusi temporali anche forti. Secondo i dati del Ministero della Salute, in molte città è già scattata l’allerta per le ondate di calore. Le previsioni meteo si aspettano picchi di 40 gradi.

Anticiclone africano dominante: che cos’è e cosa comporta

La dinamica è chiara, e la spiega 3bMeteo: mentre l’anticiclone delle Azzorre resta bloccato, quello africano trova strada libera per investire il Mediterraneo.

La massa d’aria calda si è già estesa sull’Europa occidentale e sta colpendo anche l’Italia, con un’anomalia termica che potrebbe superare i 10 gradi in più rispetto alle medie stagionali, soprattutto al Centro-Sud.

L’unica eccezione sarà un passaggio instabile tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, che però riguarderà quasi esclusivamente il Nord Italia.

Temperature in forte aumento: i picchi previsti

L’aumento delle temperature è già iniziato e proseguirà per tutta la settimana.

Secondo le proiezioni di 3Bmeteo:

martedì 24 giugno : punte di 38 gradi in Puglia e Sardegna

: punte di 38 gradi in Puglia e Sardegna mercoledì 25 giugno: valori fino a 40 gradi in Puglia, anche al Nord si potrebbero sfiorare i 37-38 gradi

Trend confermato anche da IlMeteo.it, che ha ribattezzato l’anticiclone proprio col nome Pluto: ci si aspettando notti con minime oltre i 24-25 gradi soprattutto nelle aree urbane del Sud, mentre al Nord si raggiungeranno massime fino a 38 gradi, anche se ci sarà più instabilità.

Temporali al Nord: quando e dove

L’unico break atteso nella stabilità atmosferica sarà tra la sera di mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno, quando potrebbero registrarsi temporali localmente forti su Alpi, Prealpi e alte pianure del Nord, con possibile estensione anche alla media e bassa pianura lombardo-veneta.

La Protezione Civile ha già diramato allerta gialla in Alto Adige e in alcune aree interne del Centro e Sud.

Ondate di calore: le città sotto osservazione

Secondo il bollettino ufficiale del Ministero della Salute, fino a mercoledì 25 giugno molte città italiane saranno in allerta per le ondate di calore.

Tra le città con bollino arancione ci saranno:

Torino

Bologna

Roma

Bari

Palermo

Va sottolineato che i livelli di allerta tengono conto non solo delle temperature massime, ma anche del tasso di umidità e della durata dell’esposizione al caldo.

Il Ministero raccomanda particolare attenzione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti.

Il sistema sanitario ha attivato i piani di emergenza con call center, app informativa e misure locali di prevenzione.

Cosa aspettarsi nel weekend

Tra venerdì 27 giugno e domenica 29 giugno, l’anticiclone africano potrebbe essere parzialmente sostituito da quello delle Azzorre.

Non si tratterà però di una vera svolta: il caldo resterà protagonista, anche se con temperature leggermente più contenute e una lieve riduzione dell’umidità. L’afa, però, rimarrà intensa nelle città e lungo le coste.