Previsioni meteo sull'ondata di caldo africano che potrebbe durare giorni, quali saranno le città più colpite
Le ultime sulle previsioni meteo che parlano di una grande ondata di caldo africano in arrivo soprattutto nel Centronord, i dettagli
Ondata di caldo africano e temperature anche 10 gradi sopra la media: questo quanto rivelano le previsioni meteo per i prossimi giorni in cui gran parte dell’Italia sarà stretta nella morsa di un anticiclone che ci farà boccheggiare. Allerta arancione in molte città con Torino, Milano, Bologna, Perugia e Firenze che risulteranno tra quelle più colpite.
- In arrivo il grande caldo: cosa dicono le previsioni meteo
- Le città più calde
- Notti tropicali all'orizzonte
In arrivo il grande caldo: cosa dicono le previsioni meteo
Nei prossimi giorni ci si aspetta l’apice dell’anticiclone africano e dell’onda di calore a esso annessa. Secondo i dati di 3bmeteo, a partire dal prossimo fine settimana le temperature scollineranno le medie stagionali anche di 6-8°C sull’Italia centrosettentrionale (fino a 10°C sopra media sulle Alpi). E all’estero la situazione sarà anche peggiore, considerati i 10-12°C in più del solito tra Spagna, Francia e Paesi Bassi.
A causare il pesante aumento di temperature e il caldo intenso del weekend, soprattutto al Centronord, è l’aria calda in arrivo dall’entroterra algerino-marocchino che arriverà nell’Europa centro-occidentale e si sposterà poi verso Mediterraneo e Balcani. Caldo più contenuto, in un primo momento, sul nostro Sud.
Le città più calde
Secondo i bollettini giornalieri redatti dal Ministero della Salute, è prevista un’attenzione di livello 2 su 3 per il 18 a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino mentre l’allerta arancione per il 19 giugno è per le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino.
In questi centri si verificheranno vere e proprio ondate di calore con temperature molto elevate che perdureranno per diversi giorni: si toccheranno i 36-38°C nelle città piemontesi, a Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Verona, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso e in tutte le città emiliane.
Anche il Centro Italia sarà nella morsa del caldo: punte di 38 gradi nelle città toscane, umbre, e, da domenica, anche a Viterbo, Roma, Frosinone, Benevento, Avellino. Picchi anche di 38-40°C possibili su Campidano e Nuorese.
Notti tropicali all’orizzonte
Come spiega 3bmeteo, portale di riferimento per quanto riguarda il meteo, il grande caldo dovrebbe durare almeno per tutta la prossima settimana. Fino a venerdì temperature massime tra i 30 e i 35°C, dal weekend e nella prossima settimana, arriveranno punte di 36-38°C su Pianura Padana, Toscana, Sardegna, Umbria e Lazio.
Meno caldo sulle coste grazie alle brezze marine: al Sud si godranno qualche grado in meno, pur arrivando comunque a temperature sui 32-33°C in un’estate che si preannuncia davvero torrida. Si avranno delle notti tropicali con temperature altissime, umidità e valori anche di 27-29°C in tarda sera e in città; le minime non scenderanno sotto i 22-23°C.
Secondo Arpa, la combinazione tra il caldo torrido del giorno, l’assenza di refrigerio notturno e la durata dell’ondata per più giorni consecutivi creeranno condizioni di forte disagio bioclimatico per diversi giorni.