Previsioni meteo sull'ondata di caldo africano che potrebbe durare giorni, quali saranno le città più colpite

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ondata di caldo africano e temperature anche 10 gradi sopra la media: questo quanto rivelano le previsioni meteo per i prossimi giorni in cui gran parte dell’Italia sarà stretta nella morsa di un anticiclone che ci farà boccheggiare. Allerta arancione in molte città con Torino, Milano, Bologna, Perugia e Firenze che risulteranno tra quelle più colpite.

In arrivo il grande caldo: cosa dicono le previsioni meteo

Nei prossimi giorni ci si aspetta l’apice dell’anticiclone africano e dell’onda di calore a esso annessa. Secondo i dati di 3bmeteo, a partire dal prossimo fine settimana le temperature scollineranno le medie stagionali anche di 6-8°C sull’Italia centrosettentrionale (fino a 10°C sopra media sulle Alpi). E all’estero la situazione sarà anche peggiore, considerati i 10-12°C in più del solito tra Spagna, Francia e Paesi Bassi.

A causare il pesante aumento di temperature e il caldo intenso del weekend, soprattutto al Centronord, è l’aria calda in arrivo dall’entroterra algerino-marocchino che arriverà nell’Europa centro-occidentale e si sposterà poi verso Mediterraneo e Balcani. Caldo più contenuto, in un primo momento, sul nostro Sud.

Le città più calde

Secondo i bollettini giornalieri redatti dal Ministero della Salute, è prevista un’attenzione di livello 2 su 3 per il 18 a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino mentre l’allerta arancione per il 19 giugno è per le città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino.

In questi centri si verificheranno vere e proprio ondate di calore con temperature molto elevate che perdureranno per diversi giorni: si toccheranno i 36-38°C nelle città piemontesi, a Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Verona, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso e in tutte le città emiliane.

Anche il Centro Italia sarà nella morsa del caldo: punte di 38 gradi nelle città toscane, umbre, e, da domenica, anche a Viterbo, Roma, Frosinone, Benevento, Avellino. Picchi anche di 38-40°C possibili su Campidano e Nuorese.

Notti tropicali all’orizzonte

Come spiega 3bmeteo, portale di riferimento per quanto riguarda il meteo, il grande caldo dovrebbe durare almeno per tutta la prossima settimana. Fino a venerdì temperature massime tra i 30 e i 35°C, dal weekend e nella prossima settimana, arriveranno punte di 36-38°C su Pianura Padana, Toscana, Sardegna, Umbria e Lazio.

Meno caldo sulle coste grazie alle brezze marine: al Sud si godranno qualche grado in meno, pur arrivando comunque a temperature sui 32-33°C in un’estate che si preannuncia davvero torrida. Si avranno delle notti tropicali con temperature altissime, umidità e valori anche di 27-29°C in tarda sera e in città; le minime non scenderanno sotto i 22-23°C.

Secondo Arpa, la combinazione tra il caldo torrido del giorno, l’assenza di refrigerio notturno e la durata dell’ondata per più giorni consecutivi creeranno condizioni di forte disagio bioclimatico per diversi giorni.