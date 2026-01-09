Previsioni meteo sulla neve e freddo polare, fiocchi in diverse regioni e altre "colate artiche" in arrivo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora neve e freddo polare sull’Italia. Stando alle ultime previsioni meteo, il clima gelido che ha caratterizzato le feste proseguirà anche nei prossimi giorni, con in più una nuova ondata di maltempo che colpirà il nostro Paese nel fine settimana. Si prospetta una Italia divisa in due, con piogge intense, vento forte e nevicate a quote collinari nelle regioni del Centro-Sud e soleggiato ma con temperature rigide al Nord.

Le previsioni meteo di Giuliacci

Inverno avanti tutta: continueranno anche nei prossimi giorni il clima tipicamente invernale e il freddo gelido che hanno caratterizzato il periodo delle festività natalizie.

Come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel suo canale Youtube dedicato alle previsioni meteo, è passata l’ondata di aria polare che a cavallo dell’Epifania ha portato la neve anche a bassa quota in molte zone d’Italia.

Ma nuove correnti fredde sono pronte a scendere sull’Italia dall’Europa settentrionale, già a partire da oggi, 9 gennaio, portando maltempo e precipitazioni diffuse in diverse regioni.

Neve e “colate artiche” in arrivo

Dopo la prima “colata artica” che si è esaurita all’Epifania, spiega Giuliani, una seconda è arrivo in Italia in questi giorni, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio.

L’ingresso di aria fredda di origine polare porterà alla formazione di un ciclone sul Tirreno e a precipitazioni diffuse, pioggia e neve, nelle regioni del Centro-Sud.

Stando agli ultimi aggiornamenti, è poi probabile l’arrivo di una terza ondata di freddo polare attorno al 17 gennaio.

Per quanto riguarda le temperature, è previsto un notevole sbalzo termico al Centro-Sud: in risalita anche di 6-7 gradi nella giornata di venerdì e poi di nuovo in picchiata sabato.

Le previsioni per il weekend

L’ondata di maltempo in arrivo porterà a tempo instabile e precipitazioni in diverse regioni d’Italia.

Nella giornata di venerdì 9 gennaio sono previste piogge in particolare nelle zone tirreniche del Centro e del Sud.

Tra sabato 10 e domenica 11 ci saranno piogge diffuse e forti raffiche di vento su buona parte del Centro-Sud, dalla Sicilia alla Campania, nevicate sull’Appennino e a quote collinari in Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

Al Nord invece tempo soleggiato, salvo qualche debole e sparsa nevicata sull’arco alpino.