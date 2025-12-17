Previsioni meteo sulla neve in Italia, fiocchi abbondanti a ridosso di Natale: freddo anche al Sud

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Freddo, pioggia e neve: secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci ci aspetta un Natale tipicamente invernale. Con temperature in netto ribasso rispetto a quelle di questi giorni e perturbazioni che porteranno piogge su molte regioni d’Italia, dal Nord al Sud, e abbondanti nevicate in montagna.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dopo gli effetti della presenza dell’anticiclone che ha ha garantito un clima insolitamente stabile e mite per il periodo, torna il maltempo in Italia.

L’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa porterà a un abbassamento delle temperature e a precipitazioni su buona parte della Penisola.

Un assaggio del maltempo già in queste ore, tra ieri martedì 16, e oggi 17 dicembre, con precipitazioni diffuse su quasi tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone del medio-basso Adriatico.

Ma una fase ben più consistente è prevista tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, a ridosso del Natale, come spiega Mario Giuliacci nel suo canale YouTube.

Freddo e neve a ridosso del Natale

Tra domenica 21 e mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, è prevista un’ondata di maltempo che porterà precipitazioni diffuse su buona parte dell’Italia.

Secondo Giuliacci sono previste piogge un po’ ovunque, dal Nord al Sud, con fenomeni più abbondanti sulle regioni tirreniche.

Tornerà anche la neve, con fiocchi abbondanti sulle Alpi sopra gli 800 metri e anche lungo tutto l’Appennino, seppur ad altitudini più elevate, attorno ai 1.300-1.500 metri.

Pioggia e freddo anche al Sud

Sul fronte delle temperature, fa già freddo al Nord, dove le minime continuano a mantenersi sotto i cinque gradi.

Ma a ridosso del Natale è previsto un ulteriore calo termico su tutto il territorio nazionale, anche al Sud, in particolare tra il 23 e il 25 dicembre.

Farà quindi freddo anche nelle regioni meridionali, con un Natale dal sapore tipicamente invernale in gran parte del Paese.

Montagna verso il tutto esaurito per le feste

La neve in arrivo farà felici gli italiani che trascorreranno le festività natalizie sulle piste da sci e tutto il settore del turismo della montagna.

Dalle Alpi all’Appennino, in molte zone si va verso il tutto esaurito per i giorni tra Natale e Capodanno.