Previsioni meteo verso Pasqua e Pasquetta al caldo, ultimi giorni di freddo e maltempo e poi sarà primavera

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’arrivo effettivo della primavera dovrebbe coincidere, secondo le previsioni meteo, con le festività di Pasqua e Pasquetta. Venerdì 3 aprile l’Italia vedrà l’avanzata dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale. Il fenomeno si farà più intenso nei prossimi giorni, portando bel tempo e un innalzamento delle temperature lungo tutto lo Stivale.

Previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta: arriva la primavera, temperature in aumento

Dopo un venerdì prevalentemente soleggiato al Nord e con annuvolamenti in alcune zone della Romagna, oltre a qualche piovasco in Calabria e Sicilia, le condizioni meteo andranno a migliorare ovunque nella giornata di sabato e in quella di Pasqua.

Sabato 4 aprile, come riferiscono gli esperti di 3bMeteo l’anticiclone andrà a rinforzarsi e si avrà tempo stabile su tutta la Penisola. Da segnalare solamente qualche velatura sul Triveneto e banchi di nubi sparse e innocue in alcune aree ioniche e sulla Sicilia, in diradamento in serata.

ANSA

Le temperature aumenteranno, con le massime che sfioreranno i 22/23°C al Nord e sulle zone interne di Toscana e Lazio.

Meteo di domenica 5 aprile: bel tempo ovunque

Anche domenica si prevede bel tempo ovunque. Pasqua sarà quindi all’insegna del sole. Potrebbero manifestarsi velature in serata al Nordovest.

Le temperature continueranno ad aumentare al Nord, sulle zone interne della Toscana e dell’alto Lazio, dove si potranno raggiungere picchi di 22/24°C.

Sulle Alpi, a quota 1500 metri, si avranno punte intorno ai 15/16°C. Farà un po’ meno caldo al Sud e sulle regioni adriatiche, dove comunque è atteso un clima gradevole.

Sole quasi ovunque a Pasquetta

L’ondata di bel tempo proseguirà anche nella giornata di Pasquetta. Lunedì, infatti, l’anticiclone continuerà a far sì che ci sia tempo stabile su quasi tutta Italia.

Da segnalare, però, che al Nord e su parte del Centro si dovrebbe manifestare il passaggio di alcune stratificazioni alte che potrebbero offuscare il sole.

Tali nubi sono la coda di una perturbazione in scorrimento a latitudini più settentrionali. Si prevede inoltre la formazione di alcuni addensamenti tra la Liguria e l‘alta Toscana, a causa dell’arrivo di correnti umide marittime.

Le temperature dovrebbero salire ancora leggermente rispetto ai giorni precedenti. Al Nordovest il termometro dovrebbe segnare 24/25°C.

Di poco inferiori le temperature sul resto del Nord e sulle tirreniche centro-settentrionali, oltre che in Sardegna.