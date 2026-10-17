Previsioni meteo weekend di Giuliacci e nuova svolta, "Temporali e temperature in calo": dove pioverà

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

In arrivo temporali e calo delle temperature. Stando alle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, nel weekend ci sarà un peggioramento del tempo a causa dell’arrivo del ciclone atlantico, che porterà precipitazioni e freddo. Piogge e temporali già oggi, sabato 17 ottobre, in alcune zone, più estesamente nella giornata di domenica. Atteso anche un calo delle temperature di 3-4 gradi.

Le previsioni meteo di Giuliacci per il weekend

Sarà un weekend con tempo in peggioramento, tra temporali e calo delle temperature, quello di sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Come spiega il noto meteorologo Mario Giuliacci nel suo ultimo video sul canale YouTube “Meteo Giuliacci”, l’arrivo del ciclone atlantico spazzerà via l’alta pressione che ha dominato sull’Italia nell’ultima settimana.

ANSA

Questa nuova, breve ondata di maltempo porterà precipitazioni in diverse regioni d’Italia e un calo delle temperature di diversi gradi.

Temporali tra Nord e Centro

Le prime piogge, spiega Giuliacci, ci saranno già oggi, sabato 17 ottobre, sulle Alpi e lungo le coste toscane.

La perturbazione si farà poi più aggressiva nella giornata di domenica 18 ottobre e colpirà le regioni del Nord e del Centro Italia.

Sono attesi temporali sparsi in Piemonte, Lombardia, Liguria e nelle regioni centrali, in particolare in Toscana, e anche in Sardegna.

Non solo, spiega il meteorologo, domenica ci saranno temporali anche lungo le coste della Sicilia orientale e della bassa Calabria.

Temperature in calo

Oltre alla pioggia, la perturbazione porterà anche a un calo delle temperature sulle regioni alpini e su quelle centro-meridionali.

In particolare, spiega Giuliacci, le temperature caleranno di 3 o 4 gradi in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria.