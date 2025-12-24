Previsioni neve a Natale e Santo Stefano, fiocchi sulle regioni del Nord e sull'Appennino anche a bassa quota

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Secondo le previsioni, il Natale 2025 sarà segnato da condizioni meteo instabili su gran parte dell’Italia, con piogge diffuse e neve anche a bassa quota, soprattutto al Nord e lungo l’Appennino. Miglioramenti sono attesi a partire da Santo Stefano, con un progressivo allontanamento della perturbazione. Restano incerte, invece, le previsioni per Capodanno.

Previsioni meteo, pioggia a Natale e miglioramenti a Santo Stefano

Il Natale 2025 sarà caratterizzato da condizioni instabili su gran parte dell’Italia. Stando alle previsioni, una vasta area di bassa pressione tra le Baleari e la Sardegna porterà piogge e maltempo sia il 24 che il 25 dicembre.

Secondo 3BMeteo, la perturbazione inizierà però ad allontanarsi già dal 26 dicembre, spostandosi verso la Spagna. Proprio nel giorno di Santo Stefano, dunque, le condizioni meteo dovrebbero gradualmente migliorare, soprattutto al Nord.

Durante le festività natalizie è prevista neve anche a bassa quota

Sono tuttavia attese nevicate anche a bassa quota dalla Vigilia fino al 26 dicembre, con fenomeni più diffusi sulle regioni settentrionali e lungo l’Appennino.

Neve al Nord e sull’Appennino anche a bassa quota

Le previsioni meteo di Natale e Santo Stefano indicano infatti neve anche a quote basse nelle prossime giornate. Secondo il canale YouTube MeteoGiuliacci, sulle Alpi Piemontesi e in Valle d’Aosta la neve potrebbe scendere fino a 500 metri, con accumuli compresi tra i 40 e i 50 centimetri.

Nel Cuneese, nell’Astigiano e ad Aosta le nevicate potrebbero spingersi fino a 300 metri di quota, con accumuli simili, compresi tra i 40 e i 50 centimetri. Possibili nevicate sono previste anche nel Vicentino, nel Parmense e nel Piacentino, con accumuli stimati tra i 10 e i 15 centimetri.

Nel Nuorese, invece, sono attesi fenomeni nevosi a partire dai 1.300 metri. In Abruzzo e Molise, infine, le nevicate potrebbero interessare le aree interne fino ai 700 metri, con accumuli fino a 10 centimetri.

3BMeteo ha inoltre segnalato che, a causa della perturbazione atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo, si sono già verificate nevicate sulle Alpi occidentali, in particolare sui settori ligure e marittimo. Nevicate sono state osservate anche a Limone Piemonte, a Cuneo città e nel Fossanese.

La situazione meteorologica in Italia

Il 24 dicembre le regioni del Nord Italia saranno interessate da cieli nuvolosi e precipitazioni, soprattutto nel pomeriggio, con piogge diffuse su Alpi e Prealpi. La neve raggiungerà basse quote in Piemonte occidentale e in ampie zone della Liguria e dell’Emilia.

Al Centro sono attesi rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, con nevicate lungo l’Appennino a quote comprese tra i 900 e i 1.300 metri. Situazione più variabile al Sud e nelle Isole, con condizioni di instabilità soprattutto in Sardegna e Campania.

Il 25 dicembre Piemonte, Liguria ed Emilia saranno ancora interessati da piogge e neve, ma con una tendenza al miglioramento. Al Centro il Natale sarà caratterizzato da variabilità, con nevicate sull’Appennino a partire dai 1.000 metri. L’instabilità proseguirà al Sud, con piogge soprattutto lungo la fascia ionica.

A Santo Stefano, infine, il meteo al Nord sarà variabile ma senza precipitazioni significative. Il 26 dicembre sono previste piogge isolate anche al Centro e al Sud, con qualche rovescio residuo sulla Sardegna.

Le previsioni di Capodanno

Le previsioni relative al meteo di Capodanno restano al momento più incerte. Prevedere eventuali ondate di aria fredda è complesso, poiché l’aria fredda, più pesante e radente al suolo, può essere facilmente deviata dalle catene montuose.

Attualmente, secondo 3BMeteo, l’Italia si troverebbe in una zona di transizione tra l’aria mite atlantica e il gelo russo, separati da un vasto anticiclone sul Nord Europa. Sebbene la distanza temporale superiore ai dieci giorni renda la previsione ancora incerta, i modelli probabilistici indicano un aumento della possibilità di un’irruzione gelida dalla Russia.

Un primo tentativo di raffreddamento è atteso tra il 29 e il 30 dicembre, con un’alta probabilità che il gelo artico possa raggiungere la Penisola proprio in concomitanza con il Capodanno e i primi giorni del 2026.